▲民進黨立委賴惠員。（資料照／記者林悅翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

代表國民黨挑戰台北市第7選區（信義、南松山）立委的台北市議員徐巧芯，23日召開記者會踢爆民進黨立委賴惠員論文抄襲，且連指導教授都一樣。一同出席的台北市議員游淑慧則透露，自己到賴惠員臉書用尊敬的口吻提出質疑，結果短短2分鐘就被刪除並封鎖，「民進黨有民主自由的DNA？哈哈哈」。

徐巧芯記者會上指出，賴惠員的論文有36.8％可找到重複資料，且與另一名中正大學研究生的論文相似度達到22％，目前已具名向中正大學檢舉，就看民進黨主席賴清德「學倫條款」是不是玩真的。

目前飛往日內瓦考察世界衛生大會（WHA）的賴惠員透過文字聲明回應，專業的學術倫理不應被政治口水取代，徐巧芯是噴政治口水的專家，自己從今年3月就進行比對，符合標準，且願意再次將碩論送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯議員的政治口水。

游淑慧則說，因為賴惠員在自己臉書戰清白，所以她留言，沒想到11：05分送出，11：07就被刪除封鎖，「看來賴小編隨時待命準備刪文」。

游淑慧批評，賴惠員是有多害怕他的支持者看到這些質疑的問題？又想要戰清白、又不敢面對別人的質疑，這是膽小或傲慢？她強調，選立委，不是選詐騙，更不是選假學問之人。