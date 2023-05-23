夏季塑身褲「夏天穿也很涼」！台灣製造「氣動科技」輾壓中國貨

【企劃特輯】

台灣紡織科技全球數一數二，近期又有一項新科技驚艷世界；「台灣紡研所」成功開發出粒子技術「氣動紗」，並由上市公司「台化纖維」抽絲製作的「石墨烯氣動紗」成功克服溫度障礙，讓布料可以智能控溫，就算在三十度的酷暑下穿著，也能排濕排熱，實現「夏天穿也很涼」的奇蹟。

100%台灣製 塑崩褲展現台灣紡織高水準

今年夏天推出了「塑崩褲氣動版」可說是台灣紡織業鐵三角的結晶；負責技術開發的「台灣紡研所」、負責布料製成的「台化纖維」、和「台灣紡織廠」的頂尖無縫機台，三方合作打造全球第一款「夏天穿也很涼」的運動塑身褲「石墨烯塑崩褲」。

「氣動紗」智能控溫 夏天穿長褲也很涼

這款科技「石墨烯氣動紗」是最新的溫控材質，當氣動紗感應到體溫、濕氣升高，纖維會自動伸展、打開氣孔，排出熱氣；一般人觀念裡，夏天穿長褲會感覺悶熱，但這次的「氣動版」塑崩褲，就算夏天酷暑穿，也不會悶熱，讓夏天女性也可以雕塑出最佳的曲線。

九分塑崩褲、塑崩褲裙、男版塑崩褲 三件齊發

今年夏天，除了全新「塑崩褲氣動版」上市，台灣品牌PP還推出「褲裙塑崩褲」和「男版塑崩褲」兩款新品。因為太多男性消費者詢問有沒有男版塑崩褲，PP根據男性身形開發出兩件式的男版塑崩褲，非常實穿，連「飛龍哥」江宏恩都一試成主顧，現在不管到哪都穿這款。

台灣製「PP石墨烯塑崩褲」 品質輾壓全球

前兩年「PP石墨烯塑崩褲」帶動石墨烯風潮，市面上開始出現許多非台灣製造的石墨烯運動褲，但台灣製造的「PP石墨烯塑崩褲」採用特殊的機台和製作工法，是唯一「一體成形」的石墨烯褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都遠勝過其他品牌，也讓PP穩坐石墨烯領航者寶座。

MIT氣動紗 夏天穿也很涼的「PP石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買？

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PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

心動專線：0800-005-133、0800-520-367

實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1