「國民美人褲」新品上市　林美秀、吳淡如、江宏恩同台走秀！

消費中心／綜合報導

台灣品牌「PP石墨烯塑崩褲」銷售紀錄驚人，據業者指出，自林美秀和吳淡如代言以來已經售出百萬件，相當於每十位台灣女性就有一位穿上同款褲子，已被冠上「國民美人褲」的稱號。日前業者在新品發佈會上公布了全新的「塑崩褲氣動版」，並邀請了品牌代言人林美秀、吳淡如，以及「男版塑崩褲」代言人江宏恩，一同分享新品特色。

業者表示：「我們成功將氣動紗科技導入石墨烯布料，『氣動紗』是最新的溫控材質，當氣動紗感應到體溫或濕氣升高時，纖維會自動伸展打開紗線，排出熱氣讓肌膚呼吸，所以這次的新品『塑崩褲氣動版』即使在夏天穿也不會感到悶熱。」除了強調「夏天穿也很涼」的塑崩褲氣動版之外，業者這次還加碼推出「塑崩褲裙」和「男版塑崩褲」兩款新品，滿足不同消費者的需求。

吳淡如與林美秀連續兩年代言PP石墨烯塑崩褲，針對新品的穿著感受，林美秀說自己超喜歡這款「塑崩褲裙」，因為有時候只穿單件塑崩褲有點害羞，外面有一件小裙子，跳起舞來更自在。

常出國到處跑的吳淡如說，平時出國都會攜帶塑崩褲，因為有時候到比較冷的國家可以穿，回台灣氣溫高也可以穿同一件，從8度到28度都可以穿，非常方便，而且平常搭配靴子、運動鞋都很實穿。

而「男版塑崩褲」代言人江宏恩則透漏之前就很想體驗PP石墨烯塑崩褲，但可惜廠商沒有推出男款，這次成為代言人心情非常興奮，喜歡運動的他表示：「這件褲子不僅包覆性好，散熱又快，透氣又排汗，重點是穿了以後循環很好。」

PP塑崩褲的業者也說明，這次男版塑崩褲的開發正是基於消費者需求而進行，同樣採用氣動紗科技結合石墨烯布料，側邊設計隱藏式收納袋，方便放置手機，是一條相當方便的機能褲，很適合喜歡運動的男生。

業者強調：「自從『PP石墨烯塑崩褲』大賣，市面上出現許多石墨烯運動褲，但台灣製造的『PP石墨烯塑崩褲』採用特殊的機台和製作工法，是唯一一體成形的石墨烯褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都遠勝過其他品牌，且能幫助微循環、增加運動效能，不挑身形都能穿，也是一大賣點。」