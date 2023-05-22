蝦皮店到店「取貨時間」縮短到5天　過來人曝1習慣是關鍵

▲蝦皮店到店買家包裹取件時間，從包裹到店7天內調整為5天。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

蝦皮購物近日發布公告，「蝦皮店到店」自6月19日起，買家取件期限由包裹到店日起算7天內調整為5天內。消息一出立刻引發網友熱議，許多網友認為，蝦皮會做出這個決定，主要是太多人把店到店當「倉庫」。

蝦皮購物的公告指出，蝦皮店到店今年6月19日起，買家取件期限從包裹到店日起算7天內調整為5天內，而18日前配達的包裹取件天數仍維持7天，呼籲用戶收到到貨通知後，儘快完成取件，避免逾期遭取消。

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蝦皮還說，買家若使用門市退貨服務，包裹配達賣家退貨門市後，包裹取件期限仍為7天，也提醒包裹配達指定門市「依蝦皮App訂單更新為主」，若有門市取不到貨或查無包裹等情形，請務必確認取件人姓名、手機、取件門市是否正確。

▲多數網友認為，蝦皮決定縮短取件天數的原因，主要是太多人把店到店當「倉庫」。（圖／翻攝自批踢踢）

蝦皮調整買家取件期限，從7天縮短為5天，消息被轉貼到PTT後，引起網友熱烈討論，多數人認為，縮短天數的主要原因是，太多人習慣把店到店當「倉庫」，有人說「一堆人當倉庫啊」、「貨塞太多，反而浪費時間找貨」。

還有人說，「真的一堆人都當倉庫，等貨全到了才去領」、「店到店裡面的貨多的跟倉庫一樣，有夠誇張」、「慢取的，應該補場租給蝦皮跟超商」、「空間利用率太差啊，當然要縮短取件期限」。

但也有人說，「寄出時間比取貨時間長是什麼神操作」、「重點是配送超慢」、「到貨時效都不能預期，憑什麼要別人準時取貨阿」。