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網購收到700元「歪掉的皮卡丘」　她臉垮！賣家火爆封鎖

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲賣場的皮卡丘上衣，與實體圖像差很大。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

網購衣服小心「照騙」！一名女網友哭笑不得表示，花近700元網購兩件皮卡丘上衣，結果收到實體後，上面的皮卡丘圖案讓她越看越傻眼，於是向平台申請退貨，到了隔天收到賣家訊息，嗆聲「怕有落差以後不要在網路上買東西」，下秒就把原PO封鎖。照片曝光後，千人笑虧「這皮卡丘我會生氣！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，日前在蝦皮看到可愛的皮卡丘T恤，買了藍色與黑色各一件，結果「實際收到發現差很多，當下就申請退款！」照片可見，黑衣上的只有皮卡丘的頭，體型比例也不對；而藍色皮卡丘也畫得四不像，讓原PO越看越傻眼。

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▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲收到實體上衣讓原PO傻眼了。（圖／翻攝爆廢公社）

更無言的是，隔天賣家私訊嗆聲「怕有落差以後不要在網路上買東西，浪費人家時間跟精力。」原PO回應「差蠻多的耶」，殊不知早已被封鎖，讓原PO隔空直呼「那你就不要賣跟賣場照片不一樣的商品啊！」

文章曝光後，引來千名網友也看傻，「可以檢舉他賣盜版了」、「這皮卡丘我會生氣」、「網路上看到的，可能是正廠出品，你實際拿到的是淘寶出品」、「對不起我笑了」、「這皮卡狗吧」、「他的皮卡丘是營養不良嗎？都瘦了」、「比我兒子畫的還醜」、「皮卡丘是脫窗喔」、「有過一次經驗，蝦皮只能買素T，圖案T真的別買」、「這就是所謂的長歪了嗎」。

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關鍵字：

蝦皮網購上衣皮卡丘

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