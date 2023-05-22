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社會 社會焦點 保障人權

國民零食開吉！大量進仿冒乖乖商品販售　電商女老闆GG了

▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲新北市何姓女子從大陸購入仿冒台灣知名食品公司乖乖圖案鑰匙圈及紙盒，並在蝦皮上購賣，乖乖公司發現後報警提告。上圖為士林地檢署／（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民零食生氣了！新北市何姓女子成立公司經營電商，卻從大陸地區低價購入仿冒家喻戶曉餅乾「乖乖」圖案的鑰匙圈等周邊商品，放蝦皮上販賣。乖乖公司搜集相關證據後向保安警察第二總隊檢舉提告，警方持搜索票前往何女登記公司地址搜索，當場搜出6000個乖乖包裝紙盒等仿冒品。士林地檢署偵結，依違反著作權等罪將她提起公訴。

起訴指出，何女從大陸地區購入印有台灣國民零食「乖乖」圖案的鑰匙圈、玩具箱、卡片等數10種商品，從2022年1月至同年8月放蝦皮上販售，直到乖乖公司員工逛蝦皮拍賣發現，立即蒐集證據報警提告。

同年8月29日，檢警持搜索票前往何女登記公司地址搜索，當場搜出1盒「仿冒乖乖奶油椰子餅乾包著悠遊卡」、1盒「仿冒乖該五箱椰子餅乾包裝鑰匙圈」、1盒「乖乖香濃巧克力餅乾包裝磁鐵」、2679個乖乖鑰匙圈及6000個乖乖圖案包裝紙盒。

何女坦承販賣從大陸低價進貨仿冒乖乖商品，且約2022年1月起放在蝦皮上販賣，每月銷售額為200到300元，經營8個月共獲利1600元。

檢方根據乖乖公司提供的商標註冊、扣案物、扣案進貨單等，認乖乖為我國休閒零食商品市場行銷甚廣，為消費大眾所共知著名商標，乖乖公司更享有著作財產權的美術著作，但何女卻購入仿冒品銷售，甚至重置，依違反著作權「移轉重製所有權方式侵害他人著作財產權罪」、商標法第97條以「網路方式販賣侵害商標權商品罪」等罪起訴，建請法院沒收1600元犯罪所得。

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