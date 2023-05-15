蝦皮推薦商品跳出「針孔」　妹子傻了！見成交數嚇爆：超恐怖

▲拍賣APP就買得到針孔，妹子覺得很可怕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人喜歡逛拍賣APP，總能找到千奇百怪的商品，有的卻讓人細思極恐！就有妹子在蝦皮發現，有賣家販售針孔監視器，而且已售出數字顯示74，忍不住直呼「覺得超恐怖的！」「這個沒有違法嗎？」貼文掀起討論，「我也有被推播到這個……看到的時候覺得超可怕。」「最噁的是（商品）標題。」

有女網友在Dcard匿名發文「蝦皮賣針孔攝影機」，文中貼出一張截圖驚呼，「覺得超恐怖的，而且已經賣出74個了，這個沒有違法ㄇ（嗎）？各位女孩要小心餒！多注意約出去的男伴們。」原來是她在蝦皮看到，有賣家販售針孔攝影機。實際查詢，不含記憶卡的話，一台價格是650元左右，且該賣場已售出數目增加到83。再看看別的賣場，有間已售出1.4萬台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，有別的妹子也嚇呼，「好噁喔！標題還直接這樣寫」、「最噁的是標題。」因為賣家在商品標題直接表明「隱密偷拍」，而且從商品圖還可以看到，上面有強調「4K」、「手機遠程」、「無光夜視」、「超清人臉可見」等功能。

▲原PO貼出截圖。（圖／翻攝自Dcard）

其他人也紛紛議論，「我也有看到這個……本來想檢舉，但我怕點進去之後，會一直推薦這類型的出來」、「直接查針孔，蠻多都是幾千售出……」、「自己做旅館那麼久，完全沒遇過要指定房間的……我就不懂，裝了然後呢？那種東西續航力都幾個小時而已，馬上就沒電了。」

其中有網友表示，「可是可以抓姦，為什麼要檢舉？我家也是裝了才知道我爸外遇欸！」不過，雖然法院承認人民有蒐證權利，但若錄影方式不對，在民事上，恐要因侵害隱私權、侵害肖像權吃上官司；在刑事上，則違反妨害秘密罪、違反個資保護法。

值得注意的是，店家在商品詳情處寫下，「當有小偷進入監控範圍或有物體移動時，觸發監控攝像頭移動質量測量功能。」若是為了類似情況，法務部曾函釋，個人為保障自身或家庭權益，公布大樓監視錄影器所錄侵入者影像，屬於個資法第51條例外排除的情況。

此外，據個資法第19條內容，有些情況屬容許範圍，像是「與人爭執時錄影他人暴行之證據」、「以行車紀錄器錄影交通違規並檢舉」、「為維護住宅公共安全，錄影蒐證他人騷擾住戶安寧之行為」，皆有個案判決肯定這樣的錄影蒐證。另外，也有買家給出評價，稱是裝在客廳，用來監控家中毛小孩。