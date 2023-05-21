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「Proud of You 就要羽你在一起」　台東首辦社福羽球聯誼賽

▲台東首辦社福羽球聯誼賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東首辦社福羽球聯誼賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為增進社工夥伴們身心健康，鼓勵休閒運動習慣，加強社工情感和互動， 21日在東海運動公園羽球館舉辦社福羽球賽，社會處長陳淑蘭主持開幕，來自台東各社福團體單位之社會工作人員共18隊、約200名參賽者齊聚，讓首次舉辦的社福羽球聯誼賽「以球會友」充滿溫馨及歡樂。

社會處長陳淑蘭表示，為讓社工夥伴在關懷服務弱勢鄉親、家庭的同時，避免忽略照顧自己的身體健康，藉由社福羽球聯誼賽，提醒社工除了有專業的頭腦，還要有支撐行動的健康身軀，助人路上才能走得穩步充實。

新苗羽球發展協會理事長李致中指出，很高興與縣府合作舉辦社福聯誼賽，讓越來越多人關注羽球運動，協會自2016起每年舉辦新苗後山盃，深耕在地運動風氣，吸引各路好手參賽，協會本身也有國手級教練開班授課，提供安全、專業的環境滿足羽球運動者的愛好，讓大家能以球會友兼健身。

社福羽球聯誼賽由台東縣政府主辦、台東縣新苗羽球發展協會協辦，上午8時開賽，賽制採新制21分，以三點制決勝，社會處準備豐富獎品給報名參賽隊伍，所有參賽者都能得到精美參加獎一份，而第一名獎勵品為6,000元禮券。社會處表示為了這場社福羽球賽，各報名隊伍利用休假時間卯勁練習，凝聚向心力和默契，呼應「就要羽你在一起」。

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