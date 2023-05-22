陳時中提告吳子嘉「衛福部跟進」？　王必勝：法律措施討論中

記者嚴云岑／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目指控前衛福部長陳時中靠疫苗「A一億美金（指貪污1億美金）」，陳時中與前行政院長蘇貞昌今（22）日下午將委任律師提出刑事誹謗告訴及民事求償1千萬。衛福部次長王必勝表示，吳子嘉先生並非首次疫苗採購進行造謠、污衊，衛福部已討論採取法律措施，會研議由哪個單位提出告訴。

▲衛福部次長王必勝。（圖／記者嚴云岑攝）

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陳時中昨日透過臉書發文表示，從防疫期間至台北市長選舉，吳子嘉多次羅織謊言，抹黑自己在疫情期間貪汙，近日變本加厲。防疫期間，所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪汙的可能。北檢上個月簽結了62件疫苗採購相關案件，都是以疫苗採購為主題做出的不實指控，62案均無不法的犯罪情事。

王必勝下午出席世衛行動團越洋連線分享會，會後被問及疫苗事件時表示，這並非吳子嘉先生第一次造謠、污衊疫苗採購事件，不僅講法沒有邏輯、根據，胡亂造謠並不可取。

王必勝強調，衛福部與BNT第一次洽談時沒談成，因此沒有付訂金問題，吳子嘉指控是錯誤訊息。而疫苗價格也會隨著研發時間、採購數量有差異，不能因價格不同就誣賴貪污，加上公家單位付款都有主計處、政風處、監察院、審計單位把關，都非常透明，希望司法能還大家一個公道。

疾管署今日也發出聲明，呼籲外界不應再為特定目的扭曲事實，刻意抹黑政府及相關人員，針對不實指控，主管機關將保留相關事證，必要時採取法律途徑或配合檢方偵辦。

王必勝表示，因吳子嘉的言論涉及到個人聲譽，「前長官會先以個人提告」。媒體追問衛福部是否有機會提告？王必勝並未正面回應，僅表示「發聲明就代表有在討論法律措施」，但至於是由哪個單位代表提告，仍有待研議。