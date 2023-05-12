法院撤銷NCC不予中天換照處分　吳子嘉轟：會害死賴清德

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

中天新聞台遭NCC決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天憤而提出行政訴訟；而歷經2年審理，台北高等行政法院10日判決，撤銷NCC不予換照的處分。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，民進黨主席賴清德說要以民主對抗專制，而民主的核心就是言論自由，但今天民進黨卻反其道而行，痛批「這些人破壞新聞自由又不負責任，明年1月13日會害死賴清德。」

針對中天撤照案的行政訴訟結果，吳子嘉11日在節目《新聞千里馬》中表示，NCC雖然是獨立機關，但還是要受到法律規範與制裁，無論NCC或行政院，這不是輸贏的問題，而是他們的態度。他說，正回應與反應，包括新聞稿、發言人講法，完全沒有一個人把法院判決書主要指摘的理由公平講出來。

吳子嘉強調，政府機關要有信用，但他們很惡劣，所有新聞稿內都說很遺憾，不尊重專業。他批評，台灣新聞自由在全亞洲排行第一，「我們以新聞自由、言論自由為驕傲的國家」，賴清德說要以民主對抗專制，而民主的核心就是言論自由，言論自由的核心就是起碼在新聞部分，必須達到百分之百的自由，但今天民進黨卻反其道而行。

吳子嘉開轟，士大夫之無恥是為之國恥，台灣最驕傲的就是新聞自由與言論自由，結果政府這些人卻不斷破壞，破壞之後又不負責任，中天換照糾紛至今已歹戲拖棚，「明年1月13日會害死賴清德！」