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遭控買BNT「ㄟ一億美金」！疾管署2點駁斥：必要時採取法律途徑

▲▼德國向中國輸出BNT新冠疫苗，供在中國的德籍僑民能夠使用。（圖／路透）

▲BNT疫苗資料照。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部前部長陳時中21日深夜透過臉書發文怒控，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目指控自己靠疫苗「ㄟ一億美金（指貪污1億美金）」，抹黑汙衊已到走火入魔的地步。疾管署今（22）日也發布聲明，重申吳子嘉所提政府支付BNT疫苗採購訂金與封存30年等指控，與事實完全不符，主管機關將保留相關事證，必要時採取法律途徑或配合檢方偵辦。

陳時中昨日透過臉書發文表示，從防疫期間至台北市長選舉，吳子嘉多次羅織謊言，抹黑自己在疫情期間貪汙，近日變本加厲。防疫期間，所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪汙的可能。北檢上個月簽結了62件疫苗採購相關案件，都是以疫苗採購為主題做出的不實指控，62案均無不法的犯罪情事。

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疾管署今日針對有心人士的惡意扭曲，也發布兩點聲明，盼民眾勿信、勿轉傳不實訊息：

一、政府於2021年1月與德國BNT公司所洽談的採購合約，因該公司放棄而未完成簽署，政府根本未就該合約支付任何訂金，吳先生毫無根據惡意散播不實疫苗單價，誣指政府官員欲從疫苗採購案獲取不當報酬，極盡顛倒是非之能，其心可議。

二、本署已多次說明公文保存期限不等同合約保密期限，吳先生仍持續混淆視聽。疫苗單價屬採購合約中承諾的應保密事項，政府既與疫苗廠商簽署採購協議，就當遵守合約條款。又政府與BNT公司簽署之保密協議期限為10年，保密期限過後，即可公開相關資訊，並非外界一再訛傳的30年。

疾管署強調，辦理疫苗採購的所有工作人員皆以國人最大利益為優先考量，努力爭取疫苗供應，絕無任何不法之情事。外界不應再為特定目的扭曲事實，刻意抹黑政府及相關人員，針對不實指控，主管機關將保留相關事證，必要時採取法律途徑或配合檢方偵辦。

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