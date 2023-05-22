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吳子嘉控「A1億美金」　陳時中怒：抹黑走火入魔「必遭正義審判」

▲▼陳時中、顏志發、陳茂仁、羅致政出席「小英之友會全國總會總統就 職七週年捐血公益活動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部前部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部前部長陳時中21日深夜透過臉書發文怒控，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目指控自己靠疫苗「ㄟ一億美金（指貪污1億美金）」，抹黑汙衊已到走火入魔的地步，橫行邪道必將遭到正義的審判。他說，事實上，北檢上個月簽結了62件疫苗採購相關案件，其中62案均無不法的犯罪情事。

陳時中表示，從防疫期間至台北市長選舉，吳子嘉多次羅織謊言，抹黑自己在疫情期間貪汙，近日變本加厲，在節目上公然指控自己靠疫苗「ㄟ一億美金（指貪污1億美金）」，這樣惡毒的言論，早已超過評論公共事務的底線。

陳時中表示，防疫期間，他與防疫團隊全力對抗病毒，只求在這場世界浩劫百年大疫中，台灣能夠受到最小的影響安然度過，所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪汙的可能，事實上，北檢上個月簽結了62件疫苗採購相關案件，其中有許多針對自己而提告的案件，都是以疫苗採購為主題做出的不實指控，而北檢的簽結原因也寫得清楚明白，62案均無不法的犯罪情事。

此外，陳時中預告，近期因為部分合約執行完畢，衛福部已經陸續公開疫苗採購相關的文件資料，接下來隨著國際合約的保密期滿，更會進一步公諸於眾，然而即使事實真相擺在眼前，有些人選擇性無視，持續消費、抹黑，其心可議。

陳時中指出，吳子嘉身為資深媒體人，比一般民眾更加了解政府機關與採購工作的運作模式，卻為了吸引關注，昧於良心與事實，顛倒黑白造謠抹黑，已經到了走火入魔的地步，所謂天理昭昭法網恢恢，橫行邪道必將遭到正義的審判。

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