快訊／快儲水！高雄3區「5／25停水14hrs」　4萬1470戶受影響

▲高雄鳳山、大寮、大樹區5／25將停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意！台灣自來水公司發布公告，因辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，25日上午9時至晚間11時，鳳山區、大寮區、大樹區部分用戶將配合停水作業，計有4萬1470戶受影響。

台水公司第七區管理處表示，翁公園淨水場依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則每年需辦理停電電氣設備檢驗，以確保供電品質、加強穩定供水，將於5月25日辦理停水配合施工，合計14小時。

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其中5月25日上午9時至晚間8時，共計11小時，大寮區大寮里、山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里；鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里；大樹區九曲堂里、瓦厝街小型工業區一帶；和發工業區（和春基地）及萬大工業區將會停水，總計影響3萬6561戶。

而大寮區因位於管末高地，復水時間較久，預計將停水14小時，影響用水時間為25日上午9時至晚間11時。停水區域為大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商。

另外，此次檢驗工程也有部分用戶用水將降壓，包括大寮區前庄里、中庄里，影響戶數為4909戶。

台水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。