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OL隆鼻N年「山根突走山」爆哭！醫揭感染原因：三手菸也不能聞

▲▼OL隆鼻N年…睡醒驚見「山根走山」爆哭。（圖／邱浚彥醫師提供）。

▲OL隆鼻N年，某天突然發現「山根走山」。（圖／邱浚彥醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名女網友在網路社群po文表示，隆鼻2年多後，某天突然覺得眼睛、頭都脹痛，結果隔天起床發現自己的鼻子腫得像「章魚哥」，就醫未獲改善，最後卻只能把假體取出。整形名醫邱浚彥就提醒，隆鼻首要條件就是要戒菸，連三手菸都不能聞，因為鼻子是細菌出入口容易導致發炎感染。

事實上，類似案例每天都在發生，很多愛美女性想要讓五官變的立體，會選擇隆鼻手術，不過卻一時忽略禁忌，導致假體感染，導致當初花了大把錢投入手術，最後卻只能打水漂。

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▲▼邱浚彥提醒民眾，整型前應多諮詢專業醫師的意見。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲邱浚彥提醒民眾，整型前應多諮詢專業醫師的意見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

整形名醫邱浚彥表示，隆鼻手術是所有整形手術中，最容易感染的手術類別，他就接獲不少隆鼻術後發生感染的案例，尤其以植入假體者居多，即便度過手術恢復期，數年後發生感染的可能性還是很大。

邱浚彥說，他曾接過一名案例，一名上班族數年前在他院做假體隆鼻手術，突然有天，鼻子就突然出現腫塊，山根就好像「走山」一樣，原本立體、細窄的鼻樑變得非常粗，讓患者非常崩潰，即使患者再不願意，也必須取出假體，並且讓身體休息一陣子，至少3-6個月，也建議之後若要再進行手術，不要再用假體。

▲▼OL隆鼻N年…睡醒驚見「山根走山」爆哭。（圖／邱浚彥醫師提供）。

▲OL因細菌感染假體最後取出，經休養後再施作自體肋骨隆鼻。（圖／邱浚彥醫師提供）

邱浚彥指出，抵抗力下降、感冒、抽菸、吸二手菸或三手菸，容易導致細菌入侵，假體一藏了細菌，就容易反覆感染，有時候吃抗生素會好，但嚴重的話，還是建議取出假體。

邱浚彥強調，施做隆鼻手術者，生活習慣一定要好，首要條件就是要戒菸，不要抽菸、不要吸到菸，電子菸也不能碰，作息要盡量規律，因為鼻子是病菌的出入口，且鼻子血液循環較差，容易發炎感染。

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