不爽阿北迴轉不當！男朝他「揮拳巴頭」　褲子一鬆露出屁股蛋　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區今（21日）發生一起行車糾紛，一名張姓駕駛不滿陳姓腳踏車騎士迴轉不當，竟持西瓜刀上前理論，並徒手毆打騎士的頭部，張男情緒相當激動，扭打過程中，褲子滑落導致屁股蛋露出。警方獲報後，雙方已不在現場，已通知涉案人到案說明，詢後依刑法傷害、恐嚇等罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

▲高雄男不爽腳踏車騎士迴轉不當，氣得朝他頭部揮好幾拳又巴頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在21日上午9點13分，警方接獲報案，民眾指稱，前鎮區崗山中街與公正路口發生糾紛，員警到場查處，並未發現當事人，經調閱監視器，發現有兩人在大馬路扭打，但兩人隨後分別駕駛轎車、騎乘腳踏車離去。

警方透過車牌比對，鎖定45歲張姓駕駛、65歲陳姓腳踏車騎士身分，初步了解，張姓駕駛疑似不滿陳姓騎士迴轉不當，一怒之下，便下車到後車廂拿出西瓜刀要上前理論，但被副駕駛座的女乘客緊急取走，不過張姓駕駛仍情緒激動，朝騎士頭部揮了好幾拳、又巴頭，並將騎士壓制在地。

▲男子把阿北壓制在地，褲子一鬆露出屁股蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，專案小組已調閱監視器偵辦，已通知相關涉案人等到案說明，全案於警詢後依刑法傷害、恐嚇等罪嫌函送高雄地檢署偵辦外，駕駛人違規部分依法舉發。