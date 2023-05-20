獨／罕見！深海怪魚撞漁夫「2月尿不出來」　女醫助他一柱擎天

▲一名潛水漁夫因為潛水伕病造成無法自行排尿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳奕靖／高雄報導

漁民真的很辛苦！屏東一名漁夫在潛水捕魚時，意外被深海巨魚撞了一下，當場頭暈腦脹，急速上升，結果沒想到上岸之後就發現自己一隻腳不能動之外，別說性功能了，就連基本的尿尿都尿不出來，他尋求醫師治療潛水伕病，兩個月之後完全恢復。

屏東一名漁夫在3月帶水肺來進行潛水捕魚過程當中，他發現了一隻巨大的深海魚，當場要進行獵殺，結果沒想到這條巨魚展開頑強抵抗，狠狠的撞了這名漁夫，漁夫當場被撞倒暈頭轉向，一度還失去意識，等到清醒之後，他憑藉自己經驗就立刻上升離開水面，沒想到一到岸上之後，一隻腳無法動，連尿都尿不出來。

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▲高壓氧治療艙裡頭有消防設備跟電視，像極捷運車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

後來這名漁夫被初判是潛水伕病，所以進行了高壓氧治療，可是經過一週之後，還是無法排尿，這讓家人非常緊張，漁夫表示，自己趕緊跑到廟裡去求神，神明降駕指示要到小港找張美玉醫師治療，於是在老婆的陪同下，半信半疑的來到診所，張美玉醫師聽完之後為了緩解患者情緒，還跟對方開玩笑說是不是被「美人魚」撞了？還好經過一個月多的治療，現在已經能夠自行小便，而且60歲的他還能「一柱擎天」，性功能也沒有受到影響。

張美玉醫師表示無法自行排尿的確是潛水夫病，不過這是非常罕見的案例，因為潛水夫病是因為身體的氮氣因為快速減壓，結果被溶解到血中，所以造成了神經學的病變，鮮少會影響膀胱，這次的案例也證明了是有可能性，但也因為腳的神經學恢復快，高壓氧治療得宜，所以才能即時同步治療膀胱，不會要帶一輩子的尿管，張美玉醫師坦承這個案例真的非常幸運。

▲漁夫找上張美玉醫師治療 。（圖／記者吳奕靖攝）