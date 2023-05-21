快訊／陳歐珀宣布退選！反擊黃國昌：政治追殺摧毀我人格

記者柯振中／綜合報導

民進黨籍宜蘭縣立委捲入im.B詐騙案，連日引起許多風波，受到外界討論。對此，他21日深夜表示，為了捍衛清白、顧全政治大局，將退出2024年宜蘭立委選舉。

陳歐珀全文如下：

退選聲明

清白無價 誓死捍衛

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連日來，黃國昌先生不斷影射歐珀涉及與詐騙集團有不當的往來。儘管我們已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助。然而，政治的追殺及含沙射影，已對我進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，我在此宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

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歐珀從政以來，秉持信念及理想，在民主聖地宜蘭日日耕耘基層，為台灣打拚，我絕對沒有對不起從政之路上的前輩、支持者以及家人朋友。我對詐騙的行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入此事，對社會、家人、支持者所造成的困擾，深感抱歉，也深感愧疚。

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退出此次選舉，是我捍衛清白的開始！因為，政治是一時的，做人是一世的，我很感謝所有選擇相信歐珀的朋友，你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記，歐珀絕對禁得起檢驗，我的清白無價，也將誓死捍衛，證明你們沒有挺錯人，我也沒有對不起從政的初衷及同志。

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雖然退出此次選舉，但這不減損我對宜蘭及台灣的愛，雖是一個沉重的決定，但卻是必要的決定。很抱歉，選擇用這樣的方式跟各位報告，我比任何人都盼望真相很快水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，我也在此呼籲相關人士都該配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。

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陳歐珀

2023.05.21