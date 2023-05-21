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侯友宜支持九二共識？還是不支持？　Kolas：最恐怖就是刻意不講

▲▼總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／Kolas Yotaka臉書）

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／Kolas Yotaka臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日與國民黨總統參選人侯友宜展開駁火，賴清德21日要求侯友宜表態是否支持九二共識。對此，總統府發言人Kolas Yotak也表示，自己常被外媒問到對九二共識的立場，她認為，可以說支持，也可以說反對，資訊公開透明，選民會知道要投給哪一種立場的候選人，最恐怖的就是刻意不講。

賴清德昨天受訪時表示，很遺憾國民黨的總統參選人（指侯友宜）接受九二共識，也接受一中原則；這讓侯友宜陣營反擊，反問「請問侯友宜什麼時候這樣說過？侯友宜曾經公開的清楚表示，反對一國兩制，而中共軍機繞台，就是不友善的行為，是對台灣的直接挑釁，台灣不容許中共軍機繞台挑釁，侯絕對捍衛中華民國的主權。」

對此，賴清德21日再次叫陣侯友宜，如果侯市長否認，稱他沒有講過，那他可以現在就表明，他支不支持九二共識？國民黨的前總統馬英九、黨主席朱立倫、整個國民黨都支持九二共識，以九二共識來進行跟中國的合作及交流，「怎麼他是國民黨的候選人，怎麼否認說他沒有講過？他可以站出來講一遍，他到底支不支持？清楚跟國人說明」。

接著，Kolas表示，自己經常被外媒問到對於「九二共識」的立場，而她都會說，反對「九二共識」這種東西。她表示，2019年，中國國家主席習近平已經親口說，「九二共識」的基礎是「一中原則」。（「中」指的是中華人民共和國，簡稱「中國」，沒有「各表」的空間。）因此，習近平先生的意思即：一但台灣與北京都同意「海峽兩岸同屬一個中國」，雙方就必須「共同努力謀求國家統一」。

Kolas表示，在中華民國台灣，任何想要當總統的人，必須要對「九二共識」清楚表態。2019年，蔡英文總統再度清楚闡明：「我們始終未接受九二共識，北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制。」蔡英文清楚主張「中華民國」與「中華人民共和國」互不隸屬，任何談判，都必須是「政府」對「政府」。

對於賴清德的態度，Kolas表示，賴清德也多次表明，一但接受「九二共識」等於接受「一中原則」，也等於間接承認「台灣是中國一部分」，此立場將使中華民國台灣失去作為一個國家的主權，因此賴清德也堅決反對九二共識，並承諾要守護國家。

Kolas說，可以說「我支持九二共識」，也可以說「我反對九二共識」，資訊公開透明，選民就會知道他要投給哪一種立場的候選人，「最恐怖的，是刻意不講的那種，大家要小心，並要求釐清」。

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關鍵字：

侯友宜Kolas Yotaka

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