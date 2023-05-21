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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德要侯友宜踹共　「支不支持九二共識？」

▲▼全國嘉義旅外同鄉會相挺高呼凍蒜 賴清德：嘉己人一起守護台灣！。（圖／民進黨提供）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，兩岸議題成為藍綠攻防焦點，民進黨總統參選人賴清德21日稱，國民黨總統參選人侯友宜可以現在就表明，他支不支持九二共識？當整個國民黨都支持九二共識，以此與中國合作、交流，侯如何否認他沒有講過，「他可以站出來講一遍，他到底支不支持？」

賴清德昨天受訪時表示，很遺憾國民黨的總統參選人（指侯友宜）接受九二共識，也接受一個中國原則。對此，侯陣營反擊說，請問侯友宜什麼時候這樣說過？侯友宜曾經公開的清楚表示，「反對一國兩制」，而中共軍機繞台，就是不友善的行為，是對台灣的直接挑釁，台灣不容許中共軍機繞台挑釁，侯絕對捍衛中華民國的主權。

不過，賴清德今天下午前往彰化參香時，對於媒體詢問，侯友宜的發言人否認賴清德指控侯友宜「支持九二共識、一中原則」，賴清德隔空反嗆，如果侯市長否認，稱他沒有講過，那他可以現在就表明，他支不支持九二共識？國民黨的前總統馬英九、黨主席朱立倫、整個國民黨都支持九二共識，以九二共識來進行跟中國的合作及交流，「怎麼他是國民黨的候選人，怎麼否認說他沒有講過？他可以站出來講一遍，他到底支不支持？清楚跟國人說明」。

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