逾半陸民眾支持武統台灣　賴清德競辦發言人：侯友宜根本空話

▲台北市議員趙怡翔。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競辦發言人、台北市議員趙怡翔21日透過臉書分享《當代中國（Journal of Contemporary China）》期刊的文章指出，不到4分之1中國民眾認為兩岸「非必統一」，面臨對岸如此主流的民意共識，國民黨總統參選人侯友宜說出將透過「對話」與「交流」帶來兩岸和平根本是空話一談。

《當代中國》本月中旬發布了一篇題為「評估大眾對（非）和平統一台灣的支持（Assessing Public Support for（Non-）Peaceful Unification with Taiwan: Evidence from a Nationwide Survey in China）」的文章。

趙怡翔表示，這是侯友宜必須面對的民意，近日有一份來自中國的民調出爐，顯示過半數中國民眾支持武統台灣，不到4分之1認為兩岸「非必統一」，這份民調是新加坡國立大學與上海紐約大學的學者共同做出，具高度代表性。

趙怡翔指出，面臨對岸如此主流的民意共識，侯友宜說出將透過「對話」與「交流」帶來兩岸和平根本是空話一談，不但欺騙台灣人民，更分化我們社會對戰略嚇阻的共識與團結，作出這份民調的學者寫的非常清楚，即便專制政權沒有民主選舉，他們仍然會依據民意制定相關政策，以確保民意不會有強烈反彈，尤其在「領土與主權上」，中國根本沒有彈性空間。

趙怡翔解讀，也就是說，當中國的民族主義高升，當絕大多數民意認為台灣非統一不可，中國國家主席習近平當然會有行動的壓力，這是承認九二共識、一中各表、國共對話都無法改變的既定事實。要確保中華民國的主權與民主，就是要讓中國瞭解即便想統也統不了，想打也打不贏。簡單說，這就是民進黨政府持續在努力的方向，透過國防戰力與國際合作，確保台灣永遠是自由的國度。