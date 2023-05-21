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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批侯友宜把市府當競總　新北市府轟「假訊息」：政治操作

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對執政黨發言體系不斷為選舉操作打擊地方政府行政機關，扣上新北市政府「荒廢市政」以及「競總」的大帽子，新北市府今（21）日再回擊，市府團隊向來秉持行政中立，全體同仁亦馬不停蹄，為民生建設全力以赴，推動重要市政。反觀執政黨發言體系卻以選舉側翼之姿，不問是非，不分日夜，為政治目的進行操作，企圖製造假訊息攻擊地方政府，其心可議。

至於執政黨發言人所提的黑槍問題，市府回應槍枝源頭管理是預防犯罪非常關鍵的因素，連民進黨籍地方民代都揭露，海外流入台灣的3,000把槍枝中，警政署僅沒入200把，可見流竄台灣的黑槍不勝枚數，成為遍布全國的治安危機，地方會善盡查緝職責，但也要請中央嚴肅看待，從源頭做好把控，與地方一起齊心打擊犯罪，而不是打擊地方政府，本末倒置，讓基層員警暴露在高風險執法環境中，疲於奔命。

此外，侯友宜自第一任期以來的延續性重要政策更是從未停歇，2030願景建設正全力加速實踐，各局處夜以繼日將市政做到更好、更完善。光是近期，就有包括安坑輕軌通車、環狀線北環段動工，以及五泰輕軌可行性研究、汐東線綜合規劃陸續通過行政院核定，將透過各項大型交通建設帶動地方經濟發展。位在鶯歌的新北市美術館戶外園區也已開放，刻正著手籌備各項藝文展覽，重大建設成果有目共睹。

遺憾的是，民進黨卻對第一線公務員的努力視而不見、成天鬼打牆以不實內容混淆視聽，例如新加坡越洋電話影音裡，明明清楚聽到電話另一端的警察局長聲音，卻還能胡謅為假裝打電話，帶頭不斷製造假訊息，居心叵測。

另針對張志豪發言人指稱公務員工作爆量，新北市府指出，市府同仁在全力推動市政建設的同時，還要疲於奔命，調閱整理少部分綠營民代遠遠超乎過往的爆量索資需求，有的索資內容時間橫跨長達十年以上，有的甚至連事件都還沒發生，就要求提供結案報告，基層公務員在處理市政工作之餘，還要服務少部分綠營民代的超量索資，才是造成公務員身心俱疲、壓力驟增的原因。

新北市府也表示，侯友宜相當尊重議員質詢權力，從無迴避議會的監督，近期不僅履行完施政報告義務，也完成了市政總質詢。市府呼籲，人民想要的莫過於就是經濟穩定、安居樂業、社會安定，而那些企圖從製造衝突與對立擷取政治利益者，終將被民意反噬，如此基本的道理，有心人士究竟是忘記了，還是害怕想起？

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