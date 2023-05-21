被侯友宜、賴清德邊緣化　柯文哲：小心我突圍能力很強！

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席林筱淇「洞見思路．定義自己」新書分享會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選呈現三強鼎立局面，藍、綠、白三黨人選已經底定，但外界發現國民黨侯友宜與民進黨賴清德不斷互打，反而不太談到民眾黨的柯文哲，疑似有刻意邊緣。對此，柯文哲表示，這本來就是選戰策略，雙方一定要將他邊緣化，回歸藍綠兩黨對決，確保台灣政治版圖「兩黨繼續分贓下去」，但「我突圍能力很強！」

柯文哲21日下午出席林筱淇《洞見思路·定義自己》新書分享會，會後接受媒體訪問。針對侯友宜日前將日、韓比喻兩岸，是否覺得恰當？柯文哲回應，不要老是拿另外2位候選人的問題來找他做評論，「奇怪我自己也是候選人，不是評論家！」就讓雙方各自去表述，每個人都可表達自己的意見，他們自己講的要自己負責，別找第三者負責。

媒體追問，是否覺得侯友宜引用失誤？柯文哲認為，這要問侯友宜看法如何，很多東西要給當事人說明。

至於怎麼看「侯賴互打」卻比較少打到柯？柯文哲稱，這本來就是選戰策略，這場選戰策略就是雙方一定要「把柯文哲邊緣化」，回歸到藍綠兩黨對決，「就算這次沒有贏，也能確保台灣的政治版圖，（可使）兩黨繼續分贓下去。」這本來就是基本戰略，「不過他們要小心，柯文哲突圍能力很強，呵呵！」