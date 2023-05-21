雲林多項建設案獲重大突破！　張麗善提9議題向鄭文燦爭取

▲張麗善帶九項議題赴行政院向鄭文燦爭取權益，皆獲重大突破。（圖／雲林縣政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

雲林縣長張麗善日前帶著縣府相關局處一級主管，赴行政院向副院長鄭文燦爭取雲林縣民應有權益，在會議中，透過雙方深度溝通協調後，多項議題獲得中央支持與突破，包括台西智慧綠色產業園區共有九項議題。

日前雲林縣台西養殖區海口抽水站後方魚塭因大雨及漲退潮衝擊，造成10多公尺土堤崩塌，鄰近10多公頃魚塭遭到波及，造成漁民嚴重損失，由於台西目前配合中央政策成為「智慧綠色漁業產業園區」，在漁民補償上處於「權責未明」困境。針對台西智慧綠色產業園區，鄭文燦表示，將列入行政院綠能專案平台加速審查進行，另外台西產業園區中地主依原來使用從事養殖和養殖區的魚塭土堤流失問題，未來會開啟專案會議討論解決。

此外，雲林縣府配合國家能源政策，支持麥寮電廠轉型及公用碼頭開發，因麥寮港具深水港優勢 ，加速開發麥寮港公用碼頭」成為產業發展的重要藍圖，鄭文燦也表示樂觀其成，將列專案會議推動；而麥寮鄉衛生所耐因震能力不足需重建經費，加上雲林正邁向超高齡化社會，因此張麗善積極與鄭文燦溝通，促成意由國健署先行匡列6600萬報行政院爭取偏鄉衛生所重建補助。

其餘六個提案分別為，因應物價上揚波動，有關「提高公糧收購價格、水稻初期救助金額方案」，鄭文燦長支持提高金額，並請農委會研議評估，早期農地重劃區農水路改善計畫；他也支持提高修繕經費，並承諾先行放寬至民國69年以前辦理完成之農地重劃區更新改善計畫，未來，朝分階段放寬補助辦理。

張麗善在會中表示，雲林縣為全台養豬大縣，每年養豬頭數超過156萬頭，屠宰豬隻逾80萬頭，因此縣內積極爭取「肉品市場升級HACCP整建案」，農委會也於會中口頭表示明年補助八億元，並請肉品市場儘速落實工程執行，中央補助七成地方自籌三成，雲林縣肉品市場將會轉型成為國際標準的示範場域。

此外，「古坑鄉溝子埧產業園區」因原為自來水保護區，經自來水公司評估已無存續園區之必要，張麗善請中央加速報編廢止作業，在會中經濟部承諾朝解編廢止方向進行，預計五月底完成審議，加速帶動古坑地方產業發展。

而雲林縣為114年全運會主辦縣市，該賽事為亞奧運前哨戰，「虎尾高鐵運動園區興建工程案」未來朝公建預算由體育署統籌地方需求後再行評估計畫；中科雲林園區持續有廠商投資進駐，考量廠商子弟就學之便利，張麗善也請國科會「增設科學園區附設中小學」，會中決議先行錄案，待未來中科雲林園區員工數達一定規模，再行辦理。

透過這次會議，多案得到具體結論，獲得前所未有的突破，張麗善以及雲林縣政府團隊十分感謝鄭文燦，以曾任地方首長的經歷，理解縣市的需求，務實解決非六都縣市所遇到的困境。

▲張麗善帶九項議題赴行政院向鄭文燦爭取權益，皆獲重大突破。（圖／雲林縣政府提供）