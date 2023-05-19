國民黨徵召侯友宜！張麗善籲黨內「別被分化」：勝選才是最重要的

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選2024總統，其對手鴻海創辦人郭台銘透過臉書展現氣度，表示將會信守承諾，盡最大努力支持侯勝選。對此，雲林縣長張麗善發表看法，認為目前塵埃落定，確定提名侯友宜，黨內就要穩住、團結、分工合作，不要見縫插針，想選贏的人不能放過任何一張選票。

▲雲林縣長張麗善談新北市長侯友宜被徵召參選總統一事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善19日面對媒體詢問，對侯友宜成為國民黨總統參選人有什麼看法時，她表示，「基本上國民黨在提名之前，所有候選人到各個地方去爭取選票，這是非常值得歡喜的，因為每個人都要尊重鄉親的意願，也要把他的治國理念跟大家報告，這個我是非常肯定」。

如今已經塵埃落定，國民黨確定提名侯友宜，她指出，「現在當然就是要穩住、團結、分工合作，求得勝選才是最重要的。我想這個我們不要被分化、也不要見縫插針」。

她認為，上至達官貴人，下至販夫走卒，最公平的就是每一個人都有選票，想選贏的人就不能放過任何一張選票，這才是致勝的目標，「現在我們大家一定要為了台灣的未來、中華民國的未來、為了我們下一代的未來，大家要群策群力，讓我們能站穩國際情勢，和平是我們大家共同的期待」。