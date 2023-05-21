陳歐珀疑捲im.B詐騙案　鄭文燦：政治人物不會幫詐騙集團背書

▲陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，日前為自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受贊助鞠躬道歉。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，主嫌曾耀鋒遭揭發與多名綠營大咖合影，行政院副院長鄭文燦也曾出席他的直銷公司活動。對此，鄭文燦21日受訪重申，他不認識曾國偉和其女友張淑芬；另對宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近來疑似捲入im.B詐騙案風波，鄭說，任何政治人物都不會幫詐騙集團背書，希望陳歐珀說明清楚。

鄭文燦今天上午出席「拍下勝利種下樹木」3年計畫植樹活動前受訪說，「我擔任市長8年並沒有跟im.B有互動有往來，我也不認識曾國偉（平台負責人，本名曾耀峯）跟張淑芬（曾的女友）」，今年參加生技公司的春酒，不是im.B的春酒，他是受到朋友邀請，當時座上的來賓也有國民黨立委，也有民進黨立委，「那國民黨也有一個這個台北市的立委參選人跟一個新北市的立委出席」。

鄭文燦說，當時沒有人會去幫這個詐騙集團背書，每個人都是受邀出席生技公司的尾牙，國民黨議員所公布的照片的那一位貴賓，其實是《中國時報》社長王綽中，相信他也是被邀請的。

鄭文燦強調，打詐要全民一起來，任何政治人物都不會幫詐騙集團背書，這一點也會希望陳歐珀說明清楚。

此外，針對媒體提問，新北市長侯友宜確定代表國民黨，參選2024總統大選，並強調要大破大立，再次讓政黨輪替，鄭文燦說，各個政黨剛剛推出總統候選人，希望國家在良性的民主軌道上競爭。