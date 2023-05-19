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社會 社會焦點 保障人權

黑幫最愛「黑蜘蛛」步槍現身！跨3縣查地下兵工廠　槍彈塞襪子

記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

雲林、嘉義警方組成專案小組，昨（18）日兵分3縣市查緝非法改造槍械工廠，查獲1支火力強大、幫派愛用的俗稱「黑蜘蛛」M4步槍，也在門前佯裝成雜物箱的箱子內，起出犯嫌用襪子包覆、埋在石塊中的槍枝與子彈，以及一批改造槍械的工具，全案將2名涉案犯嫌移送地檢署偵辦。

▲▼雲林警方查獲改造槍械工廠及改造衝鋒槍1支等槍彈，再查獲黑幫最愛俗稱「黑蜘蛛M4步槍」1支及改造90手槍1支等槍彈 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林、嘉義警方專案小組查獲改造槍械工廠及改造衝鋒槍1支等槍彈，其中有黑幫的最愛俗稱「黑蜘蛛」M4步槍。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

雲林縣警察局斗南分局日前接獲情資，得知劉姓及陳姓民眾涉嫌非法持有改造槍枝，雲林縣刑警大隊、斗六分局、嘉義縣民雄分局等單位，共組專案小組追查，跟監蒐證後掌握其犯罪事證，即報請雲林縣地檢署指揮，並經雲林及彰化地方法院核發搜索票。

▲▼雲林警方查獲改造槍械工廠及改造衝鋒槍1支等槍彈，再查獲黑幫最愛俗稱「黑蜘蛛M4步槍」1支及改造90手槍1支等槍彈 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林警方查獲改造槍械工廠及改造衝鋒槍1支等槍彈，再查獲黑幫最愛俗稱「黑蜘蛛M4步槍」1支及改造90手槍1支等槍彈 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）▲▼雲林警方查獲改造槍械工廠及改造衝鋒槍1支等槍彈，再查獲黑幫最愛俗稱「黑蜘蛛M4步槍」1支及改造90手槍1支等槍彈 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方於18日兵分多路持搜索票搜索，查獲劉姓嫌犯分別藏在嘉義縣大林鎮的俗稱「黑蜘蛛M4步槍」1支，及在雲林縣斗南鎮的改造手槍1支、子彈15顆等證物；另外，在彰化縣二水鄉當場查獲陳姓嫌犯持有改造衝鋒槍1支、子彈29顆，及改造槍械工具一批等證物，全案分別移請雲林地檢署及彰化地檢署偵辦。

偵查隊隊長鄧家福說明，這次的查緝行動，有效打擊犯罪，即時遏止該批槍械對治安產生的嚴重危害，陳姓及劉姓犯嫌在警方偵訊後，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌解送臺灣雲林地檢署偵辦，並持續向上溯源槍枝來源。

▲▼雲林警方查獲改造槍械工廠及改造衝鋒槍1支等槍彈，再查獲黑幫最愛俗稱「黑蜘蛛M4步槍」1支及改造90手槍1支等槍彈 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林警方查獲改造槍械工廠及改造衝鋒槍1支等槍彈，再查獲黑幫最愛俗稱「黑蜘蛛M4步槍」1支及改造90手槍1支等槍彈 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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