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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬斯克稱統一台灣是陸政策　鄭文燦嗆：除了做生意還有其他價值

▲▼電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日受訪時指，「奪取台灣是中國的既定政策，全球應該嚴肅對待中國的表述」，甚至認為，「此事在一定程度上是不可避免的」，引發輿論譁然。行政院副院長鄭文燦21日批評，「跟中國除了做生意之外，還有其他的價值」，馬斯克高估了中國市場的潛力，跟過去歐洲的汽車工業犯了同樣錯誤。

鄭文燦今天上午出席「拍下勝利種下樹木」3年計畫植樹活動前受訪說，「我想跟中國除了做生意之外，還有其他的價值，我們必須要堅持自由、民主、人權的價值，如果用經濟脅迫，就可以讓大家放棄價值，這個世界會變得不一樣」。

鄭文燦指出，中國模式就是要用市場來壓迫其他的國家就範，過去歐洲的汽車工業也犯了同樣的錯誤，現在馬斯克的特斯拉所遇到的情況，也是高估了中國市場的潛力，事實上，目前馬斯克也承認，特斯拉跟iPhone都是使用台灣的晶片，台灣的半導體產業不應該落到中國手中。

另對於代表台灣出賽亞太壯年運動會（南韓）的跆拳道選手李東憲拿下銅牌，不過他在登台領獎時將事先準備好的五星旗展開一事，鄭文燦說明，這個選手沒有經過台協或者體育署的遴選來報名，他是自己報名，而且他是住在中國，也參加了共產黨發展的組織，「我們會按照相關的法令來處理」。

此外，有媒體關注中國基因工具低價侵台議題，據報載，除了龍頭華大基因透過國內多家代理商，檢測工具深入全台二百多家婦幼醫院或診所，北市聯醫及部立醫院也「淪陷」，讓台灣基因資訊恐有外洩至中國的疑慮。鄭文燦回應，基因也是個資的一種，當然要防範台版的華大基因的出現，基因的定序不應該委由中國公司來進行，基因的收集保存跟使用必須要符合規範。

鄭文燦表示，目前《個資法》對個資、涉及國家安全者可以制定規範，這部分已經有很多專家學者提出建議，在基因的資料庫的這個規範上，必須要做更嚴謹的規定，來保護台灣的基因資料庫不至於被濫用。

鄭文燦直言，華大基因收集全球的這個基因資料庫，已經構成了另外一種生物安全的威脅，各國的政府也採取對策，台灣這方面的討論，希望也能夠達成基因保護的目標。

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