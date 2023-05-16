龍應台寫作40年來演講集！上百場主題不重複　23篇精華全台發行

▲龍應台寫作40年來，每場演講主題不重複，如今將精華集結成上下2冊，由時報文化出版。（圖／翻攝Facebook／龍應台 - Lung Yingtai ）



記者林育綾／綜合報導

作家龍應台1984年起開始在報紙撰寫「野火集」專欄，至今寫作約40年之久，受邀至各國進行百場以上的演講，每次演講主題不重複，準備更是大規模；如今她將歷年來的演講重新爬梳、整理後，捨棄了8成內容，留下精華，集結成上下2冊《沙漠玫瑰，怎麼開花》和《因為殘酷，所以傾聽》由時報文化出版。

龍應台40年來受邀至兩岸三地、星馬、美洲、澳洲等世界各地進行百場以上的演講，每次演講主題不重複，且必做大規模精心準備，她注重了解現場聽眾的背景，面對不同的聽眾，內容、講述方式隨之調整，這種尊重聽眾的態度，也是她演講極具感染力、受歡迎的原因。

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如今她將歷年來散落各處的講稿收攏，重新爬梳文理。出版社提到，這些留下精華是經過時光的淘洗後，仍不失意義，還見證了世局的氛圍轉變，也為不確定的未來提供思索問題的關鍵。每篇文章都有演講背景介紹，有助於讀者了解當下現場氣氛，感受講者魅力。

▲龍應台寫作40年來首部演講集，集結成上下2冊《沙漠玫瑰，怎麼開花》和《因為殘酷，所以傾聽》由時報文化出版。（圖／時報出版提供）

上冊《沙漠玫瑰，怎麼開花》的內容，主要是人文素養、文學價值、公民教育、未來世代等議題，大多是龍應台在各大學與年輕世代的交流和對話。例如在談及公民教育時，她以自己和兩個兒子的相處經驗為例，解釋公民教育並不僅限於一門公民課，而是一種意識滲透到所有課程和課外活動、生活的各個層面和細節中，且必須與國際接軌。

而面對全球化和新科技的未來，她發表了一場具有關鍵意義的演說，提出了世代之間不信任的問題，以及如何傳承歷史經驗、重建信任的支點，這是幾代人必須共同努力的目標。

下冊《因為殘酷，所以傾聽》則是特別針對兩岸三地的讀者溝通與傾聽，龍應台呼籲，「傾聽是建立新文明價值觀的第一步，讓每個人都勇於站出來講述自己的故事，開啟一個大傾聽的時代，並傾聽前一個時代殘酷湮滅的記憶。這是一種面對歷史、修復斷裂記憶，避免災難重演的功課。」

她在北京演講時，談到了文明的力量，並介紹了台灣的民主歷程，也為當時的兩岸氛圍留下見證。兩冊主題豐富的演講集，涵蓋她對個人素養、教育、文化，乃至國家大事、國際政治等議題的思索與觀點，共計23篇，《沙漠玫瑰，怎麼開花》和《因為殘酷，所以傾聽》由時報文化出版，即日起全台書店上市。