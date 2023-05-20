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4名小6生「黃金葛汁」下毒報復同學！　醫曝危機：全株有毒

▲黃金葛。（圖／翻攝自農業知識入口網站）

▲台中榮總毒物科主任毛彥喬表示，黃金葛為刺激性毒素，接觸的部位會腫痛，誤食會造成嘴破、腹痛、腹瀉。（圖／翻攝自農業知識入口網站）

文／中央社

台中榮總毒物科主任毛彥喬今天表示，姑婆芋、黃金葛、夾竹桃三者全株有毒，姑婆芋、黃金葛為刺激性毒素，接觸位置會疼痛，三者以夾竹桃最毒，誤食一點就有致命危機。

中部一所國小一名高年級學生與同班同學有摩擦，竟夥同另3名學生，在同學的水壺中添加含糖的黃金葛汁液，造成頭暈噁心肚痛。導師發現此事通知家長，家長報警處理，教育局證實並列案調查。

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毛彥喬接受中央社記者電訪表示，姑婆芋、黃金葛、夾竹桃皆全株有毒。姑婆芋、黃金葛為天南星科植物，有類似的毒素如草酸鈣、皂素，是很強的刺激性毒素，接觸的部位會腫痛，誤食會造成嘴破、腹痛、腹瀉。

▲夾竹桃的花朵。（圖／翻攝維基百科）

▲毛彥喬指出，夾竹桃只要幾片葉子就會致命。（圖／翻攝維基百科）

毛彥喬指出，夾竹桃只要幾片葉子就會致命，因為夾竹桃的葉片小，若是拿來榨汁，1到2c.c.就有致命危機，恐引發心律不整，產生肚子痛、噁心、嘔吐等症狀，多數大型醫院會備有解毒劑，宜盡快就醫。

▲▼姑婆芋。（圖／食藥署提供）

▲姑婆芋也是常見有毒植物之一。（圖／食藥署提供）

他說，姑婆芋、黃金葛因無特殊解毒劑，但因汁液有刺激性，誤食後會產生刺痛感以及頭暈、血壓下降等，可以喝冰水、冰牛奶緩解症狀，症狀持續多日，但不會致死。

而有網友指黃金葛汁液具有危險毒性，加入糖後更增加毒性。對此，毛彥喬指出，黃金葛加糖水，只是要遮掩本身的味道，第1次誤食沒有異狀，應是濃度不夠，第2次濃度提高了，就出現不適症狀，應是急性毒性，可就醫接受支持療法治療。

有民眾在社群網站「Dcard」發文指出，中部一所小學高年級A生與R生之間有摩擦，導師處理後雙方和解，但A生心懷怨恨，夥同B、C、D等3名學生，在R生的水壺中添加東西。在提供的證物裡看到有姑婆芋、黃金葛、夾竹桃，最後抽籤決定使用黃金葛。

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