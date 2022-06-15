　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年

▲▼女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年。（圖／翻攝都市報道、小紅書）

▲女網友咬毒花拍照隔天送醫，一看是夾竹桃！（圖／翻攝都市報道、小紅書）

記者許力方／綜合報導

自拍藏危機，網路流行拍照追求氛圍感，和野花合照，但河南鄭州卻發生一起離奇案例，有一名女網友跟路邊的鮮花合照，第二天卻進了醫院，罪魁禍首就是嘴裡的「鮮花」，也就是具有毒素的夾竹桃，誤食而引起不良反應，在微博引發熱烈討論，網友直指「多看《甄嬛傳》能多活幾年，親測有效。」

事發於鄭州，有一名女網友拍照時咬了路邊鮮花，沒想到隔天就緊急送醫，結果一查發現她咬的是夾竹桃，無獨有偶，在社群平台「小紅書」上，也有不少博主因口含夾竹桃合影拍照而中毒的例子。據了解，夾竹桃是一種毒性非常強的花卉，全身上下的汁液中都含有毒性，包含莖、葉、氣味可能使人智力下降，若因誤食導致夾竹桃受損，分泌出了白色乳汁而中毒，可能造成神經性麻痹、噁心嘔吐、腹瀉胃痛甚至危及生命。

根據陸媒報導，專家強調，夾竹桃盡量遠距離觀察，不要觸摸，尤其是修剪或折斷的部位一定不要觸碰，正常的觀賞是不會中毒的。另外包括馬蹄連、夜來香、鬱金香、百合花以及常見的杜鵑花、含羞草誤食都會中毒。網友看了紛紛直呼「沒看過《甄嬛傳》啊這是」、「不看不知道，看了嚇一跳」、「長知識」、「小時候吃過杜鵑花…」

▲▼女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年。（圖／翻攝都市報道、小紅書）

▲▼女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年。（圖／翻攝都市報道、小紅書）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
快訊／震撼彈！BTS宣布「暫停團體活動」　RM認遇瓶頸
蚊子最愛4種人！一群人「只有自己狂被咬」醫4字解答了
政府要發紓困金！「這族群」最高領3萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年

陸證監會：未要求外資投行「報告高管薪酬」和「限制高薪」

愛愛求刺激！女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫夾出嚇：臭爆

腳麻了啦！　校長畢典站4小時全程微笑合影...離場時被扶下台

紀念鄭成功收復台灣大會舉行　劉結一：兩岸同胞要堅決「反台獨」

搭訕別人女友一起去開房！他被揍翻「下秒倒地猝死」法院判決曝光

唐山被毆兩女子轉普通病房　因疫情禁探視...移動需借助輪椅

大陸力拚穩就業　習近平批評「部分大學造假數據」

天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

中國天眼「發現地外文明可疑信號」　相關團隊正進一步排查

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年

陸證監會：未要求外資投行「報告高管薪酬」和「限制高薪」

愛愛求刺激！女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫夾出嚇：臭爆

腳麻了啦！　校長畢典站4小時全程微笑合影...離場時被扶下台

紀念鄭成功收復台灣大會舉行　劉結一：兩岸同胞要堅決「反台獨」

搭訕別人女友一起去開房！他被揍翻「下秒倒地猝死」法院判決曝光

唐山被毆兩女子轉普通病房　因疫情禁探視...移動需借助輪椅

大陸力拚穩就業　習近平批評「部分大學造假數據」

天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

中國天眼「發現地外文明可疑信號」　相關團隊正進一步排查

信義區公寓6樓頂加大火　「整層陷火海」警消急射水灌救

女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年

屏東挖眼男關5年「判太輕？」法官解釋量刑關鍵　網嗆爆：犯罪天堂

老婆挖出10年前MP4　開機驚見「前女友私密照」人夫求救：太厲害

台大醫開刀4人3確診「只1人通報」：群體免疫不遠了

林書豪麻吉33歲當上NBA總管　費爾茲曾出借「神奇沙發」

「2020大選之夜」白宮發生什麼事？　美國會聽證會揭秘

跑山獸妻「挨告纏訟4年」！他揭越野賽選手猝死始末：要對自己負責

傘兵秦良丰能翻身了！努力復健逾4年　父見影片感動落淚

俄羅斯拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

貪吃羊駝猛搶飼主香蕉！整隻撲上連皮咬：都我的

大陸熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

搭訕別人女友一起去開房！他被反殺下秒倒地猝死

女大生圖書館被下催情藥！嫌犯為高材生學長

腳麻了啦！ 校長畢典站4小時全程微笑合影...離場時被扶下台

女咬毒花拍照隔天送醫！網驚呆

流浪狗仔越養越怪　長不大爪如熊掌

唐山打人惡男穿「BOY」T恤　網掀退貨潮

妳的腿很好看！ 又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

唐山被打女客傷勢曝光　頭臉嚴重變形腫脹

唐山全民檢舉打黑！舉報電話卻打不通

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

中國天眼：發現地外文明可疑信號

唐山打人案5嫌有前科　涉拘禁、傷害

更多熱門

相關新聞

故宮研究員糾錯「甄嬛傳服飾」引百萬粉絲朝聖 宮廷款「狗衣」曝光

故宮研究員糾錯「甄嬛傳服飾」引百萬粉絲朝聖 宮廷款「狗衣」曝光

北京故宮抖音帳號搭上「國際博物館日」熱潮，推出一系列解密「清宮服飾」的影片，受到百萬粉絲追捧。由於宮鬥劇「甄嬛傳」在播出時，曾一度因為劇中角色穿錯衣服而引起熱議，故宮研究員嚴勇便以「甄嬛傳」內的甄嬛及雍正所穿著的服飾，揪出「朝服配件」、「朝掛圖案」等穿搭上不合理的謬誤。

《甄嬛傳》女星高壓教育把兒搞瘋

《甄嬛傳》女星高壓教育把兒搞瘋

《甄嬛》沈眉莊爆紅後消失！「崩壞近照曝光」網全傻

《甄嬛》沈眉莊爆紅後消失！「崩壞近照曝光」網全傻

《甄嬛傳》6配角逆襲變大咖！

《甄嬛傳》6配角逆襲變大咖！

甄嬛「第一人選」其實不是孫儷！揭選角內幕

甄嬛「第一人選」其實不是孫儷！揭選角內幕

關鍵字：

夾竹桃甄嬛傳

讀者迴響

熱門新聞

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

40歲女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

柳熙烈認抄襲　道歉文一出被讚爆

《奔跑吧》男星被凍結「4000萬股權」！涉合約糾紛遭起訴

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面