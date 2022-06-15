女咬毒花拍照隔天送醫「一看是夾竹桃」！網驚呆：看甄嬛多活幾年

▲女網友咬毒花拍照隔天送醫，一看是夾竹桃！（圖／翻攝都市報道、小紅書）



記者許力方／綜合報導

自拍藏危機，網路流行拍照追求氛圍感，和野花合照，但河南鄭州卻發生一起離奇案例，有一名女網友跟路邊的鮮花合照，第二天卻進了醫院，罪魁禍首就是嘴裡的「鮮花」，也就是具有毒素的夾竹桃，誤食而引起不良反應，在微博引發熱烈討論，網友直指「多看《甄嬛傳》能多活幾年，親測有效。」

事發於鄭州，有一名女網友拍照時咬了路邊鮮花，沒想到隔天就緊急送醫，結果一查發現她咬的是夾竹桃，無獨有偶，在社群平台「小紅書」上，也有不少博主因口含夾竹桃合影拍照而中毒的例子。據了解，夾竹桃是一種毒性非常強的花卉，全身上下的汁液中都含有毒性，包含莖、葉、氣味可能使人智力下降，若因誤食導致夾竹桃受損，分泌出了白色乳汁而中毒，可能造成神經性麻痹、噁心嘔吐、腹瀉胃痛甚至危及生命。

根據陸媒報導，專家強調，夾竹桃盡量遠距離觀察，不要觸摸，尤其是修剪或折斷的部位一定不要觸碰，正常的觀賞是不會中毒的。另外包括馬蹄連、夜來香、鬱金香、百合花以及常見的杜鵑花、含羞草誤食都會中毒。網友看了紛紛直呼「沒看過《甄嬛傳》啊這是」、「不看不知道，看了嚇一跳」、「長知識」、「小時候吃過杜鵑花…」

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