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報復同學！4名小6生「黃金葛汁」注水壺下毒　害他噁心腹痛

▲國小學童夥同學生對其他學生下毒。（示意圖／ETtoday資料照）

▲國小學童夥同學生對其他學生下毒。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／台中報導

現在的教育怎麼了！有網友在社群網站「Dcard」發文稱「國小生下毒殺人」，中部某間小學傳出1名高年級學生因與同學發生摩擦，夥同另外3名同學對其下毒，將黃金葛汁加入水壺，該名同學喝完後出現有出現頭暈噁心肚痛，家長得知後鬧上警局，台中市教育局證實確有此事，目前依法調查處理中。

有網友匿名在社群網站「Dcard」發文「國小生下毒殺人」，指稱中部某國小A生與R生有摩擦，在導師調解下，雙方雖和解。事實上，A生卻未放下仇恨，除在網路上搜尋毒物相關資料，還與其他3人商議下毒方式。

4名學生在姑婆芋、黃金葛、夾竹桃中，抽籤決定使用黃金葛，並趁R生不在時，在其水壺中添加含糖的黃金葛汁液，卻發現並無立即異樣，之後本想再試時，因被同學發現而作罷。

R生喝下飲料後其實有出現頭暈噁心肚痛，班導發現後通報給學校，也立即通知R生家長，並建議他們密切觀察R生身體狀況，校方也為此與家長開會，不料隔天A生的座位下又發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子，還跟同學說「不要和R生說話」、「我不會放過班導和R生」。

▲黃金葛。（圖／翻攝自農業知識入口網站）

▲黃金葛。（圖／翻攝自農業知識入口網站）

經R生家長報警並製作完筆錄，認為校方消極敷衍，並稱「如果你要向上級報告，我們也會尊重你」甚至拒絕提供會議的影音記錄。

台中警方證實確實發生事，案件於11日獲報。由於小學生未滿12歲，依《少年事件處理法》修正12歲以下兒童刑法除罪化，未涉及刑事責任，全面回歸教育及社政體系，警方已依其偏差行為依規定通報校安通報。

台中教育局說明，經查此案為某間國小一名高年級學生，與同班同學出現摩擦紛爭，學校已針對當事人、關係人等分別進行輔導處遇措施，行為人、被行為人家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請；教育局已請學校除加強該班學生人際關係及個別、團體心理輔導，並依照性別平等教育法與校園霸凌防制準則及其程序調查處理。

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