餐廳誤用「姑婆芋葉」釀中毒！與芋葉長超像　3特徵教你分

▲姑婆芋的葉面是革質的，水珠無法凝結。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署日前接獲通報民眾食用餐廳販售「古早味芋頭糕」，食用後出現口腔刺麻症狀，懷疑是店家在食物底部用葉片做為擺盤所致，經食藥署以分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，確認該葉片為姑婆芋。今起就是5天清明連假，食藥署呼籲民眾到郊外踏青時，切勿隨意採食野生植物，若食用不明植物後出現身體不適症狀，應保留檢體迅速就醫。

近年來國內發生多起姑婆芋食品中毒案件，多與餐飲業者誤用有關。106年民眾曾因食用餐廳販售之「荷葉粉蒸排骨」引發喉嚨痛、口腔痛等症狀，原來是業者將粉蒸排骨之外層荷葉誤用成有毒的姑婆芋葉片；而109年則發生2起民眾食用芋梗料理出現喉嚨痛等症狀，其中一名為前內政部長徐國勇，經檢驗後皆確認為姑婆芋所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲芋頭的葉片是絨質的，水滴滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴。（圖／食藥署提供）

「姑婆芋（Alocasia odora）」，又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷等，葉片表面光滑，地下根細長，偏黃色。姑婆芋和芋頭都是天南星科（Araceae）的植物，芋頭的葉片是絨質的，水滴滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴；姑婆芋的葉面是革質的，水珠無法凝結。此外，芋頭的葉形是盾形、葉脈不明顯，姑婆芋的葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形。

食藥署提醒，姑婆芋全株皆有毒，且不會因為烹煮而降低毒性，內含的草酸鈣、氫氰酸及生物鹼會使誤食民眾出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，部分患者則伴隨流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等。

食藥署再次呼籲，餐廳業者應確認食材的正確性，避免將有毒植物如姑婆芋葉等入菜或與食品接觸；也提醒民眾勿自行採摘、食用來路不明的動植物，避免對身體造成危害。若因食用不明植物出現身體不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。