誤食姑婆芋癱倒狂吐！送醫命危被救回　倒楣逃逸移工遭活逮

▲男子倒臥在民宅前不斷地嘔吐，被查出是逃逸移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子被發現倒在路旁不斷嘔吐，警方獲報到場協助，發現男子身體顫抖，嘴裡吐出不明液體，經救護人員送往醫院救治時，已呈現重度昏迷。院方檢查出，男子誤食姑婆芋導致中毒，所幸男子恢復意識，不過警方卻意外查出他竟是逃逸移工，全案訊後依違反「入出國及移民法」移請移民署高雄專勤隊偵辦。

這起事件發生在17日上午8點30分，旗山分局嶺口派出所獲報，得勝巷前有一名31歲越南籍移工癱軟在地，不斷地嘔吐。員警到場後，發現男子打赤膊，面黃肌瘦，隨即通報救護車協助送醫。

不過員警見該名移工非轄區居民，認為有異，便隨同救護人員上車，將男子送往旗山醫院搶救，送醫過程中，男子情況危急，已呈現重度昏迷，所幸經搶救後有恢復意識。經詳細檢查，發現該名移工誤食姑婆芋才會中毒導致嘔吐、昏迷。

▲逃逸移工誤食姑婆芋，倒臥在民宅前不斷地嘔吐。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查詢後，發現男子竟是逃逸移工，經詢問仲介表示，該移工已離開路竹區工廠宿舍許久，至於為何會跑到旗山區並不清楚。全案警詢後依違反「入出國及移民法」移請移民署高雄專勤隊偵辦。

醫生表示，姑婆芋又稱山芋、觀音蓮、天荷等，植株與芋頭相似，芋頭葉面具有絨毛，葉柄與葉面相接處呈深紫色；姑婆芋表面光滑，食用後會出現嘴麻、嘴腫及喉嚨痛的症狀。