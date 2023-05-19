小小兵露營車「開箱片曝」！借友人結果自撞　網紅車主回應了

記者蔡文淵、劉人豪／綜合報導

國道一號北上132k苗栗路段今(19日)發生車禍，一部特斯拉後方拖著小小兵露營車疑因天雨路滑，失控自撞護欄後小小兵露營車又追撞了母車，而這輛罕見的小小兵拖車，是知名YouTuber傑克所有，曾在頻道分享開箱影片，沒想到出國前借給朋友卻出了車禍。

傑克在YouTube分享開箱小小兵露營車的影片，他指出露營車選配了發電機、移車器、攝影機，車頂則有太陽能板以及冷暖空調，車內的部分除了基本的桌椅、廁所、洗手台、冰箱、上下舖等、觸碰式夜燈、氛圍燈等，另配有工業級8000W逆變器，用3台吹風機同時開也不會跳電，桌子也可拆下放到戶外當餐桌使用。

▲國1苗栗路段一部特斯拉拖小小兵露營車，不明原因發生自撞，特斯拉車頭毀損，露營車還撞上特斯拉母車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

該起車禍發生在今天上午11點，特斯拉拖著小小兵露營車行經國道一號北上132k苗栗路段，疑天雨路滑失控自撞護欄，造成特斯拉車頭毀損，車上一對男女沒有受傷。國道二大隊警方表示，駕駛持有普通小型車駕照，駕駛自小客車，操作附掛輕型小型拖車，沒有違規。

傑克得知車輛出事故後，也在自臉書粉絲團發文指出，他目前在峇里島渡假，小小兵借朋友，「感謝各位關心，天雨路滑小心駕駛」。