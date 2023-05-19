驚悚畫面曝！同路口小黃事故失控　她走斑馬線慘被撞進騎樓腦出血

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

台北市福州街、牯嶺街口，今（19日）凌晨3時許，發生一起2台計程車碰撞事故，波及正在過馬路的退休婦人，婦人當場頭破血流昏迷，醫護人員到場後發現婦人意識不清腦出血，包紮後送往台大醫院開刀。而巧合的是，同一個地點2個月前也發生2台計程車碰撞事故。

▲女子過馬路時遭計程車迎面撞飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

從監視器畫面可看到，計程車行經十字路口時，擦撞另一台計程車後，失控打滑往左側衝去，迎面撞上剛好在行人穿越道上的女子，女子遭撞後因衝擊力道過大，直接飛往騎樓內重摔倒地不起。

▲女子遭撞後因衝擊力道過大，直接飛往騎樓內重摔倒地不起。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，今天凌晨3時7分許，50歲李男駕駛計程車，今凌晨載43歲顏姓女乘客行經中正區牯嶺街與福州街口時，與沿福州街西往東，49歲劉男駕駛的計程車擦撞，並且撞到走在行人穿越道上的70歲黃姓女子。2名駕駛均未受傷酒測值為0，李男車內顏姓乘客則是手臂、背部擦挫傷送醫院治療，黃女遭撞頭破血流，腦出血意識不清送醫開刀，家屬說黃女退休，但不知道為何半夜出門，不清楚當時婦人推推車要去哪裡。

▲3月7日同地點也發生車禍，運將遭撞側翻90度，車上女乘客僅肢體擦挫傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

而同樣的福州街、牯嶺街口，3月7日凌晨時也發生2台小黃碰撞事故，1名小黃運將沿牯嶺街北往南方向，經過福州街時，與另台小黃發生碰撞，整台車當場被撞翻90度，所幸車上駕駛以及女乘客僅四肢擦挫傷並無生命危險。