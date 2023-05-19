端午4天連假！首日國道南下車潮爆1.6倍　「7大疏運措施」出爐

▲端午連假國道將出現車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午將有4天連假，高公局今(19日)公布國道7大疏運措施，其中6月22日至25日每天0到5時國道全線免收費；6月22日上午6時到中午國1內湖到頭份、國3木柵到香山實施南下高乘載；6月24日到25日每天下午13時到18時國5北上高乘載管制。

高公局表示，端午自6月22日起到25日共4天連假，各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段尖峰交通需求遠大於可服務容量，部份時段、路段壅塞在所難免；預估假期交通量為110~123 mvk(百萬車公里)，其中首日端午節南下交通量為平日1.6倍。研判端午節連續假期以返鄉及旅遊旅次為主，假期第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

端午連假期間國道也將實施7大管制措施，其中收費除採單一費率及國3路段差別費率外，6月22日至25日每日0至5時，國道全線暫停收費。

高乘載管制部分，6月22日上午6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，實施南向高乘載管制；6月24日至25日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道高乘載管制。

▲端午連假國道疏運措施資訊。（圖／高公局）

匝道封閉措施，則規劃6月22日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。6月23日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入。6月24日至25日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

此外，國道還將實施開放路肩、匝道儀控、替代道路、暫停施工等疏運措施。

高公局表示，雖然端午節連續假期間暫停施工，惟部分長期工程仍有佔用路肩或縮減車道情形，其中國1西螺交流道南向路段因西螺穿越橋改建工程縮減集散道車道而易有壅塞情形，除實施匝道封閉措施減少車流，建議民眾提前從北斗交流道駛出前往西螺地區。