擴大提升在地防災能量　林口公所攜手3企業簽署合作備忘錄

▲新北市林口區公所攜手3企業簽署合作備忘錄。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府林口區公所今（19日）辦理112年度企業防災合作備忘錄簽署儀式，由林口區長廖武輝代表區公所與振宇五金股份有限公司、家樂福林口店、打鹿岸原住民人文主題餐廳等三家企業簽署防災合作備忘錄，共同宣示協力合作及整合資源，提升防災量能。

林口區長廖武輝表示，近年來災害類型日益複雜，與企業簽署防災合作備忘錄，除了可以成為公部門搶災防災的一大助力，落實公私協力的精神，也能使企業預先了解可能的災害風險，共享防災資源整合彼此的力量，在面對災害的衝擊時能夠自助互助，將損害降到最低，並快速復原，攜手合作守護整個區域。

▲林口區長廖武輝表示，透過與企業簽署防災合作備忘錄，共享防災資源整合彼此的力量，擴大提升防災量能。

廖武輝指出，本年度簽署之三家企業，皆為形象良好、重視社會責任的優質企業，家樂福林口店長期與林口區東南社區發展協會合作推動續食計畫讓社區所服務的獨居長輩及弱勢對象在物價上漲時日常食材能確保多元來源；振宇五金股份有限公司持續與社福團體合作進行偏鄉獨居長輩居家修繕，並於全台門市設立防災專區，提供民眾免費索取防災指南手冊，提升日常防災意識；打鹿岸原住民人文主題餐廳積極響應公益募款活動，並將所得捐助花東地區醫療院所及社福團體。

林口區公所補充，自2018年響應推動企業防災以來，林口區合作領域多元，包括三新奧特萊斯股份有限公司、昶捷物流股份有限公司、長欣國際企業股份有限公司及特力屋林口中山店等不同領域，使防災工作於各行業扎根成長。今年也特別感謝消防局第二救災救護大隊媒合打鹿岸原住民人文主題餐廳與區公所簽訂合作備忘錄，透過企業的努力期許未來防災、避災的觀念更加深植原住民族群。