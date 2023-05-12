啟動ACC又撞了！黑色油電車國1猛撞緩撞車　車頭全爛畫面曝

▲▼輔助駕駛釀3車車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

一位35歲劉姓男子，今天清晨6時許駕駛黑色油電車並開啟輔助駕駛，行經國道一號高速公路北向36.3公里泰山路段時，疑未注意車前狀況，追撞前方一輛緩撞車，緩撞車再失控往前衝撞工程車，車禍造成3車毀損，劉男胸悶不適急送醫，肇事雙方皆無酒駕，詳細事故原因仍待警方調查。

據了解，劉男今天清晨近6時許，他駕駛一輛黑色油電車，並開啟輔助駕駛，行經國道一號北上36.3公里泰山路段，疑未注意車前狀況，先追撞前方42歲徐姓男子緩撞車，緩撞車遭撞後，失控往前追撞63歲彭男工程車。

3車毀損車體殘骸飛散一地，事故占用外側車道及輔助內側車道，後方車流一度回堵1公里，劉男胸悶不適，送醫檢查後，上午 6時40分排除車況恢復通車，警方表示，肇事駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。

國道第一公路警察大隊表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，去年國道轄線因未注意車前狀態肇事共9706件。呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。