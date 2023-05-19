▲合潤捐贈潛水衣救援裝備，保護新北消防弟兄安全。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

台灣四面環海，針對海域及河域救援應有相對的專業裝備來保護消防同仁的安全及提升救援效率，新北市政府消防局第三大隊竹圍分隊19日上午舉行劉建茂先生捐贈潛水防寒衣典禮，劉先生以個人及合潤公司的名義捐贈最好的潛水裝備用以保護消防同仁及民眾的安全，總計捐贈水上乾式救援服10套及水下乾式救援服13套，共約60餘萬元。

新北市消防局表示，劉建茂先生有感於水域救援的重要性與時俱增，因緣際會下，了解到滬尾消防分隊為新北市獨有的水域救生分隊，為感恩消防人員救災工作的辛苦及其認同消防同仁安全優先之概念；劉先生與分隊洽談後，他秉持回饋鄉里、強化消防安全及「取之於公眾，用之於公眾」信念，體現了合潤公司對水上救生隊的關注和支持，共捐贈水上乾式救援服10套及水下乾式救援服13套約60多萬元，望展現積極投身救災救溺的工作，亦藉此發展社會公益事業及貢獻一份力量。

消防局長李清安表示，感謝劉建茂先生服務鄉梓及仁慈為懷的精神，為消防救災工作提供救災裝備利器，同時亦造福淡水區市民，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，合潤公司為台灣在地廠商，此次為人民生命財產安全出一份力，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多民眾關心救災救溺安全之問題，新北消防也將持續秉持著赤誠之心，貫徹維護本市公共安全之決心，使市民真正獲得安心居住的安全城市。