2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死　勞工局說話了

▲▼新北勞工局前往樹林工廠稽查，要求工廠停工 。（圖／勞工局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市樹林區某工廠發生嚴重工安事件！一名62歲鄭姓員工，今天上午9時許，吊掛約2.5公噸鐵板過程中，因吊具斷裂，遭鐵板壓擊，正躺在鐵板下，內臟多重出血，傷重不治；新北市勞檢處派員檢查，現場已要求停止作業，事後將確認雇主涉有過失，對雇主依刑法、勞基法調查裁罰。

新北勞工局表示，新北市勞檢處於今日上午10時許接獲通報，某機械有限公司發生勞工遭鐵板壓擊致死意外，隨即派員實施檢查。經了解，62歲鄭姓勞工在吊掛2.5公噸鐵板中，因吊具發生斷裂，致遭鐵板壓擊，當場無生命跡象，經緊急通報消防局送往板橋亞東醫院急救，惟仍傷重不治死亡。

勞工局強調，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使勞工於現場從事相關作業。吊具為何發生斷裂？吊掛時為何未保持現場淨空？將列為未來調查重點，事後如確認雇主涉有過失，致鄭員發生職業災害死亡，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

另勞檢處將協助鄭男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2-100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。