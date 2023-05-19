正妹勸架慘遭襲臀！色男辯「喝58度高粱」醉了不記得　下場曝光

▲台北徐姓男子在卡拉OK店對陌生女子性騷擾，卻辯稱自己喝醉不記得了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名徐姓男子到卡拉OK店，坐在櫃檯獨自喝酒，喝到凌晨時，見老闆娘在櫃檯和人吵架，而老闆娘的女姓友人走過來勸架，正好背對著他，竟忍不住伸手摸了她屁股一把。該名女子憤而報警，徐男卻在審理時辯稱自己當時喝了1瓶「58度的高粱酒」，醉到不記得發生什麼事，後又改口他確定自己沒摸。不過法官審理，認為徐男犯行屬實，依性騷擾罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5千元，全案還可上訴。

判決指出，徐男於去年9月10日晚間，獨自前往台北一家卡拉OK店消費，坐在櫃檯附近飲酒。到了凌晨1點，老闆娘在櫃台和自己的妹妹吵了起來，闆娘的女性友人小安(化名)連忙走到櫃台前勸架，徐男見她背對自己，竟伸手摸了她屁股一下，性騷擾得逞。小安不堪受辱，報警處理。

全案審理時，徐男辯稱他當天和小安的一名女性朋友喝酒，現在已經想不起這名友人的姓名，因為他發現小安的朋友是同性戀，所以罵了她，才被小安挾怨誣賴性騷擾。徐男稱當天喝了1瓶58度的高粱酒，已經喝醉了，對發生的事情沒有印象。而後徐男又改口說，他確定沒有摸小安屁股。

不過其他客人作證，徐男那天從頭到尾都是一個人喝酒。小安的友人也表示，當時小安到櫃檯勸架不成，返回時一臉要哭出來的樣子，說自己被摸屁股。

法官認為，徐男徒手對小安性騷擾，卻否認犯行、拒絕道歉，犯後態度不佳，依性騷擾罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5千元，全案還可上訴。