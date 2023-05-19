　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹勸架慘遭襲臀！色男辯「喝58度高粱」醉了不記得　下場曝光

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北徐姓男子在卡拉OK店對陌生女子性騷擾，卻辯稱自己喝醉不記得了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名徐姓男子到卡拉OK店，坐在櫃檯獨自喝酒，喝到凌晨時，見老闆娘在櫃檯和人吵架，而老闆娘的女姓友人走過來勸架，正好背對著他，竟忍不住伸手摸了她屁股一把。該名女子憤而報警，徐男卻在審理時辯稱自己當時喝了1瓶「58度的高粱酒」，醉到不記得發生什麼事，後又改口他確定自己沒摸。不過法官審理，認為徐男犯行屬實，依性騷擾罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5千元，全案還可上訴。

判決指出，徐男於去年9月10日晚間，獨自前往台北一家卡拉OK店消費，坐在櫃檯附近飲酒。到了凌晨1點，老闆娘在櫃台和自己的妹妹吵了起來，闆娘的女性友人小安(化名)連忙走到櫃台前勸架，徐男見她背對自己，竟伸手摸了她屁股一下，性騷擾得逞。小安不堪受辱，報警處理。

全案審理時，徐男辯稱他當天和小安的一名女性朋友喝酒，現在已經想不起這名友人的姓名，因為他發現小安的朋友是同性戀，所以罵了她，才被小安挾怨誣賴性騷擾。徐男稱當天喝了1瓶58度的高粱酒，已經喝醉了，對發生的事情沒有印象。而後徐男又改口說，他確定沒有摸小安屁股。

不過其他客人作證，徐男那天從頭到尾都是一個人喝酒。小安的友人也表示，當時小安到櫃檯勸架不成，返回時一臉要哭出來的樣子，說自己被摸屁股。

法官認為，徐男徒手對小安性騷擾，卻否認犯行、拒絕道歉，犯後態度不佳，依性騷擾罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5千元，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
吳淡如住飯店「一直開著水龍頭」釀淹水！　飯店0求償還向她認錯
獨／高中男擁5億房產！　原因曝光
北市女業務過馬路　遭「百萬阿爾法」撞飛慘死
2歲兒突爆咳！陳彥婷「一種第六感」掛急診　秒被告知住院
快訊／新竹市團滅現場！　22車全部泡水
自由潛水魂斷小琉球　體改先鋒「最後身影曝光」！
獨／3姊弟失聯10年！被塞書包的弟弟近況曝　最快「這時候」見
快訊／11縣市持續豪雨特報！　雷雨彈轟中部2縣市
庾澄慶遭瞎傳「突發心臟病死訊」！　經紀人緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟獨子遭害命：2個月父子都走了

139縣道耍帥「翹孤輪4秒」　莽騎士吃2罰單...再被公共危險罪起訴

保險女業務凌晨過馬路　遭「百萬阿爾法」撞飛5m亡

國道散落螺絲釘…11車路過「慘爆胎」等拖吊！　警調監視器緝凶

老牌藥商捲款逃...她驚爆已申請破產　受害藥局損5千萬恐拿不回

快訊／竹市驚見團滅現場！22車全泡水...居民哭：根本來不及移

恐怖自撞！自小客猛衝對向「撞斷電桿」車頭全爛　駕駛失控原因曝

自由潛水魂斷小琉球…體改先鋒「最後身影曝光」！岸上替浮球充氣

小小兵露營車「開箱片曝」！借友人結果自撞　網紅車主回應了

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟獨子遭害命：2個月父子都走了

139縣道耍帥「翹孤輪4秒」　莽騎士吃2罰單...再被公共危險罪起訴

保險女業務凌晨過馬路　遭「百萬阿爾法」撞飛5m亡

國道散落螺絲釘…11車路過「慘爆胎」等拖吊！　警調監視器緝凶

老牌藥商捲款逃...她驚爆已申請破產　受害藥局損5千萬恐拿不回

快訊／竹市驚見團滅現場！22車全泡水...居民哭：根本來不及移

恐怖自撞！自小客猛衝對向「撞斷電桿」車頭全爛　駕駛失控原因曝

自由潛水魂斷小琉球…體改先鋒「最後身影曝光」！岸上替浮球充氣

小小兵露營車「開箱片曝」！借友人結果自撞　網紅車主回應了

企業常見三種網路威脅　NORDVPN有解方保護企業資安

教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

《英雄聯盟》T1 vs JDG中韓五場激戰收視保障！230萬觀看刷新MSI紀錄

迎接最美五月雪！特搜全台油桐花盛典　漫步片片白雪桐花雨

詹皇一路「倒退嚕」向場邊席　馬刺菜鳥：為何國王這麼常假摔

長華科技砸30億新建第4座廠房　今落成啟用

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟獨子遭害命：2個月父子都走了

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

社會熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

台北2男潛客魂斷小琉球！女伴苦等1天盼回2遺體

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

即／國1苗栗段小兵露營車追撞特斯拉母車　

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

強降雨攻擊新竹「多地區積水」　地下道緊急封閉

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

台灣首起空難　起飛5分鐘「離奇墜毀」57死

即／土城嚴重車禍！騎士卡轎車底無心跳　送醫搶救

汽車衝進早餐店　勇爸拉兒跳開

快訊／男登魚路古道失聯8天　警消尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

看電影學的！他計畫半月「美工刀挖牆」掃百萬金飾

看電影學的！他計畫半月「美工刀挖牆」掃百萬金飾

新北市蘆洲區中山二路一間銀樓17日凌晨4時遭竊，店內價值粗估破百萬的金飾被搜刮一空，警方獲報到場發現，嫌犯是從2樓鑿洞進入，且他還事先租下隔壁老屋假裝潢，降低周遭鄰居戒心，待洞挖好後便下手行竊。員警19日於三重區一間旅社抓到人了，犯嫌到案後供稱，挖牆行竊是看電影學的。

板農活力超市周年慶　全館88折回饋消費者

板農活力超市周年慶　全館88折回饋消費者

板橋陽明地下道拆除　新增行人通行環境

板橋陽明地下道拆除　新增行人通行環境

518博物館日報　林園推「仙旅其園」第二章

518博物館日報　林園推「仙旅其園」第二章

新北酷兒國際青年攝影賽　推多元性別友善

新北酷兒國際青年攝影賽　推多元性別友善

關鍵字：

新北性騷擾襲臀

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面