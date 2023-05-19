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5億高中生10F墜落亡超懸疑！身上未有骨折僅擦傷　招魂時已無血跡

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

▲5億高中生10F墜樓亡，葬儀社曝案發現場竟無血跡、疑點重重。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市日前驚傳一名賴姓高三男學生墜樓身亡，賴男母親今天出面召開記者會控訴，擁有父親贈與5億房產的兒子遭到謀財害命，並直指兇嫌就是幫賴家處理房產事宜的夏姓代書助理。看過墜樓現場的人士透露，高三男是從10樓高處墜下，但頭部沒有破裂、四肢和身體也無骨折，僅有少數擦傷，「現場更是看不到血跡」，相當不合常理。

這名人士指出，通常墜樓的現場，都會有頭部破裂、四肢和身體骨折，甚至軀幹碎裂的情況，但這案死者身上初看僅有擦傷，後續前往招魂時，現場或許是經過清洗，也都沒看到血跡。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲剛辦完結婚就墜樓亡，高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

賴母委託的許姓律師表示，18歲賴男獲贈父親位於台中30筆不動產，市值達5億，夏男為地政士助理，夏父也是地政士，2人曾幫賴家處理房地產。5月4日當天，夏男到家中找賴男，以教他處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即帶往戶政所登記兩人結婚，不料2小時後，賴男墜樓身亡，媽媽不相信兒子會輕生，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

台中地檢署表示，地檢署在5月5日接獲警方報驗後，當天就進行相驗程序，並訊問死者家屬及夏姓被告等人。被告經檢察官訊後，認其有犯罪嫌疑，惟無羈押之必要，以新台幣30萬交保。檢察官也在5月12日進行解剖，並待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

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