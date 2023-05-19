　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟獨子遭害命：2個月父子都走了

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲台中18歲賴姓高三男學生為家中獨子，因父親投資有道，繼承5億房產，4月才過戶完畢。（圖／律師提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳一名賴姓高三男學生墜樓死亡，死者母親出面控訴兒子遭到幫忙處理房產的夏姓地政士助理謀財害命。據悉，賴姓高三生的父親因投資有道，擁有不少房地產，但因健康狀況不佳，近年陸續將房地產過戶給賴姓獨生子，一個多月前才全部過戶完畢，賴父也隨後離世，未料獲贈5億房地產的賴男也墜樓身亡，賴母在短短兩個月內痛失兩名至親，哀慟不已。

據了解，被控殺人罪獲30萬交保的夏男，其父親為地政士，長期協助賴父辦理房地產事宜，兩人相識已逾10年。賴母在記者會上提到，兩人的小孩，也就是26歲嫌疑人夏男以及18歲的賴姓高中生死者幾乎沒碰過幾次面，不懂為何兩人會突然去登記結婚。

調查發現，5月4日當天上午賴姓高中生7點多就出門，與夏男在9點多到戶政事務所登記結婚，兩人隨後回到夏男住處。找不到兒子的賴母，約上午9點到警局報案，未料11點多就發生賴姓高中生墜樓死亡消息。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」　母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華攝）

▲賴母在記者會上痛哭失聲，控訴兒子遭到設計、被謀財害命。（圖／記者游瓊華攝）

賴母在新聞稿中提到，5月4日當天早上7點，夏男以「我教你如何處理房地產」為由，將兒子騙出家中，並要求兒子攜帶身分證件。兩人同乘一部機車出門後，夏男就將兒子載到台中北屯區公所，辦理結婚登記。結婚登記才剛完成，嫌疑人夏男就又將賴姓被害人載往自己住處，並要求兒子喝酒。家屬質疑夏男在酒內下藥，等兒子昏迷，再將她兒子人推落陽台，營造自殺假象。

由於夏男已成為賴男配偶，依法可繼承一半房產，另一半房產才由賴母繼承。賴母也呼籲夏男放棄繼承，以證明他沒有殺人動機，並要求檢察官依法聲請法院羈押，並諭令嫌疑人限制出境、限制出海、限制住居，以確保他如期到案；同時指揮法醫鑑定死者是否被加工墜樓。

【相關新聞】

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

涉謀殺5億高三男　凶嫌隨機路上找2人簽結婚同意書

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪挨告謀財害命　涉殺人罪30萬交保

高三男「擁5億房產」墜樓亡！網見4關鍵嚇壞：居然在台灣發生

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡　母悲控兒遭謀財害命

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的
詐團群組驚見文大校花！　不起訴原因：每月零用錢60萬
快訊／豪雨特報擴大12縣市！　台南終於有參與感
5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」
6年懸案破了！9歲女童失蹤　他看Netflix「4秒畫面」找
快訊／5億高中男關鍵死因曝！　結婚2證人路上隨機找的
NIKE限時打5折！　直接降2千元
陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委：他也是被詐騙的人之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

強降雨後 博愛特區巨響 重慶南路老樹倒塌

5億高中男關鍵死因曝！體內驗出酒精　結婚2證人都路上隨機找的

幼兒園師爆「餵幼童安眠藥」！新北教育局回應了：已要求停職

父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

北京實測花現金

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

強降雨後 博愛特區巨響 重慶南路老樹倒塌

5億高中男關鍵死因曝！體內驗出酒精　結婚2證人都路上隨機找的

幼兒園師爆「餵幼童安眠藥」！新北教育局回應了：已要求停職

父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

曹佑寧終於圓夢做這件事！　曝和謝依霖「一摸之緣」：真的沒客氣

許基宏二軍復出陽春砲　中信4比0完封樂天

林右昌「年輕人買不起房是沒規劃」炸怒火　她轟：鬼扯

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

4人同行1人免費！西門町平日商業套餐祭優惠　2人同行也有77折

跳脫魚缸爭自由！倒楣魚直接躍進「滾燙稀飯鍋」瞬間被煮熟

吃一記螳螂拳秒被KO　貓老大痛到搖頭「不要不要」

社會熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

台北2男潛客魂斷小琉球！女伴苦等1天盼回2遺體

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟2個月父子都走了

即／國1苗栗段小兵露營車追撞特斯拉母車　

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

即／竹市驚見團滅現場　22車全泡水

強降雨攻擊新竹「多地區積水」　地下道緊急封閉

5億高中男體內驗出酒精　結婚2證人路上隨機找的

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

汽車衝進早餐店　勇爸拉兒跳開

更多熱門

相關新聞

5億高中生墜樓亡！家屬控代書結婚騙遺產

5億高中生墜樓亡！家屬控代書結婚騙遺產

台中市一名賴姓高三男學生日前墜樓身亡，賴母今天出面召開記者會控訴，指兒子擁有其父親贈與的5億房產，是遭謀財害命，並直指兇嫌就是幫賴家處理房產事宜的夏姓代書助理。賴家拋出4大疑點，直指夏男知法玩法，假結婚後行兇殺人，然後順理成章以繼承人身分拿走遺產。賴母更強調，兒子才前因暗戀女同學不成到學校輔導室尋求諮商，不可能和夏同性結婚。

看不到不景氣！　台中推案主戰場2000戶大軍壓境

看不到不景氣！　台中推案主戰場2000戶大軍壓境

台中麵店1暖舉　2.2萬人讚爆：求店址

台中麵店1暖舉　2.2萬人讚爆：求店址

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

關鍵字：

台中高中墜樓高三5億

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面