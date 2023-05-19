獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟獨子遭害命：2個月父子都走了

▲台中18歲賴姓高三男學生為家中獨子，因父親投資有道，繼承5億房產，4月才過戶完畢。（圖／律師提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳一名賴姓高三男學生墜樓死亡，死者母親出面控訴兒子遭到幫忙處理房產的夏姓地政士助理謀財害命。據悉，賴姓高三生的父親因投資有道，擁有不少房地產，但因健康狀況不佳，近年陸續將房地產過戶給賴姓獨生子，一個多月前才全部過戶完畢，賴父也隨後離世，未料獲贈5億房地產的賴男也墜樓身亡，賴母在短短兩個月內痛失兩名至親，哀慟不已。

據了解，被控殺人罪獲30萬交保的夏男，其父親為地政士，長期協助賴父辦理房地產事宜，兩人相識已逾10年。賴母在記者會上提到，兩人的小孩，也就是26歲嫌疑人夏男以及18歲的賴姓高中生死者幾乎沒碰過幾次面，不懂為何兩人會突然去登記結婚。

調查發現，5月4日當天上午賴姓高中生7點多就出門，與夏男在9點多到戶政事務所登記結婚，兩人隨後回到夏男住處。找不到兒子的賴母，約上午9點到警局報案，未料11點多就發生賴姓高中生墜樓死亡消息。

▲賴母在記者會上痛哭失聲，控訴兒子遭到設計、被謀財害命。（圖／記者游瓊華攝）



賴母在新聞稿中提到，5月4日當天早上7點，夏男以「我教你如何處理房地產」為由，將兒子騙出家中，並要求兒子攜帶身分證件。兩人同乘一部機車出門後，夏男就將兒子載到台中北屯區公所，辦理結婚登記。結婚登記才剛完成，嫌疑人夏男就又將賴姓被害人載往自己住處，並要求兒子喝酒。家屬質疑夏男在酒內下藥，等兒子昏迷，再將她兒子人推落陽台，營造自殺假象。

由於夏男已成為賴男配偶，依法可繼承一半房產，另一半房產才由賴母繼承。賴母也呼籲夏男放棄繼承，以證明他沒有殺人動機，並要求檢察官依法聲請法院羈押，並諭令嫌疑人限制出境、限制出海、限制住居，以確保他如期到案；同時指揮法醫鑑定死者是否被加工墜樓。

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