5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

▲剛辦完結婚就墜樓亡，高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名賴姓高三男學生日前墜樓身亡，賴母今天出面召開記者會控訴，指兒子擁有其父親贈與的5億房產，是遭謀財害命，並直指兇嫌就是幫賴家處理房產事宜的夏姓代書助理。賴家拋出4大疑點，直指夏男知法玩法，假結婚後行兇殺人，然後順理成章以繼承人身分拿走遺產。賴母更強調，兒子才前因暗戀女同學不成到學校輔導室尋求諮商，不可能和夏同性結婚。

▲18歲兒有5億房產墜樓亡，家屬拋4大疑點控26歲夫害命。（圖／律師提供）



賴母今天泣不成聲，幾度無法言語。律師也提出4大疑點，認為夏男知法玩法，指出傳聞夏姓嫌疑人是法律系畢業，熟悉法條，明顯是利用法律開放同性結婚之便，先讓自己變成賴男的配偶，賴男一旦身故，他就可以利用配偶身分參與繼承，繼承兒子身故後所留的5億房產據為己有。

▲賴男的母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華攝）



賴家也認為，夏男在案發前，就要求把賴姓被害人的權狀寄放在代書事務所，顯見應是早有預謀，謀財害命的動機強烈。其次，賴家向學校查證發現，賴姓高中生是異性戀，4月時才因暗戀女同學，到學校輔導室商談，絕不可能自願和夏姓男子同性結婚。

家屬表示，案發當日早上，賴姓高中生的母親曾打電話給夏的父親，請夏父幫忙找人，但是夏父均置之不理，甚至在警局阻止賴母向警方報案，懷疑夏父恐也知悉兒子的犯罪計畫，甚至也可能與此案有關。

【相關新聞】

涉謀殺5億高三男 凶嫌隨機路上找2人簽結婚同意書

獨／高中男擁5億房產原因曝 母慟獨子遭害命：2個月父子都走了

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪挨告謀財害命 涉殺人罪30萬交保

高三男「擁5億房產」墜樓亡！網見4關鍵嚇壞：居然在台灣發生

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡 母悲控兒遭謀財害命