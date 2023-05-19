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5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪挨告謀財害命　涉殺人罪30萬交保

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市日前驚傳一名賴姓高三男學生墜樓身亡，賴男母親今天出面召開記者會控訴，兒子擁有父親贈與的5億房產，遭到謀財害命，並直指兇嫌就是幫賴家處理房產事宜的夏姓地政士助理。賴母指稱兒子當天和同為男性的夏姓地政士助理出門到戶政所結婚登記，未料2小時後就傳出墜樓身亡。賴母當天向地檢署提告夏男殺人，檢察官偵訊夏男後，認其有犯罪嫌疑，但無羈押之必要，以30萬元交保。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」　母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中一名高三男學生墜樓身亡，母親悲痛控兒遭一名夏姓地政士助理設計喪命，提告殺人罪，夏男訊後以30萬元交保。（圖／記者游瓊華攝）

台中地檢署表示，地檢署在5月5日接獲警方報驗後，當天就進行相驗程序，並訊問死者家屬及夏姓被告等人。被告經檢察官訊後，認其有犯罪嫌疑，惟無羈押之必要，以新台幣30萬交保。檢察官也在5月12日進行解剖，並待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

賴母委託的許姓律師表示，18歲賴男繼承父親位於台中30筆不動產，市值達5億，夏男為地政士助理，夏父也是地政士，2人曾幫賴家處理房地產。5月4日當天，夏男到家中找賴男，以教他處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即帶往戶政所登記兩人結婚，不料2小時後，賴男墜樓身亡，媽媽不相信兒子會輕生，懷疑加工自殺，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

賴母崩潰表示，兒子生前只與夏男見面過2次，談的都是處理房產的問題，且事前根本不知兩人要登記結婚。兒子養到18歲，剛考上大學，結果夏男把兒子帶出門，卻再也回不來，她無法接受。

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