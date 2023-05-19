5億高中男關鍵死因曝！體內驗出酒精　結婚2證人都路上隨機找的

▲台中夏姓男子涉嫌謀殺高三男生，夏男在辦理結婚登記前，隨機在路上找2人簽結婚同意書。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓高三男學生獲得父親生前贈與市值約5億房地產，5月4日上午9點多和夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男從夏男10樓住處墜樓身亡，夏男依法可繼承賴男遺產，引發賴母質疑謀財害命，檢警已深入調查，初步發現，2口在結婚證書上簽名的證人，都是夏男在當天上午8點多在路上隨機找來的，1人在超商內，1人在戶政所外面，夏男找的都是20多歲、認同同性婚姻的年輕男子，一下子就取得同意簽名，義務幫忙，沒收半毛錢。

▲賴姓高三生今年才考上東海大學，未料發生憾事，青春戛然而止。（圖／律師提供，下同）

5月4日早上7點，26歲的夏男以「我教你如何處理房地產」為由，將19歲的賴男騙出家，並要求賴男攜帶身分證件，夏男先載賴男回夏住家後，8點多再雙載前往北屯戶政所要登記結婚，登記結婚要有2人簽名同意，夏男帶著賴男在路上隨機找尋。

夏男2人進入一家超商，見座位區有個年輕男子喝飲料，夏男嘗試性詢問，是否認同同性婚姻？對方答是，「能幫忙簽個名嗎？」「可以啊」，夏男馬上拿出結婚同意書，讓對方簽下，夏男接著再找第2人，第2人是在戶政所外面，也是年輕且認同同婚的男子，夏男順利取得2人簽名後，帶著賴男和同意書走進戶政所辦理登記。

夏男和賴男完成登記後，9點多回到夏男住家，11點多，賴男就墜樓身亡。

警方接獲檢方指揮，當天下午就針對賴母、夏男、2名簽名人等相關人士製作筆錄，隔天，5月5日相驗，檢察官訊問後，認為夏男有犯罪嫌疑，惟無羈押之必要，諭知30萬元交保，5月12日已解剖，目前已知死者有酒精反應，但酒內有無被下藥，靜待鑑定報告結果，以釐清死因。

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