綠營批侯友宜發訪星影片　新北反擊：問政切勿雙標！

▲侯友宜出席「Fly Higher！2023新北天際影展記者會」。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜昨日於臉書發出今年4月參訪新加坡的影片，卻遭民進黨批評「是拿市府資源與考察名義來幫他選總統」。對此，新北市府19日反擊，新聞局基於職責所在，自製市政行銷影片，讓市政參訪過程以影音形式作為宣傳，當副總統賴清德在總統府與球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)合拍影片時，新北市政府也樂見台灣因此擁有更多曝光機會，呼籲民進黨問政切勿雙標。

針對綠營指控新北市府以新聞局預算做競選影片一事，新北市政府反嗆，綠營民代又來潑政治髒水，新聞局基於職責所在，自立自強自製市政行銷影片，用意就是在將市政參訪過程以影音形式，廣為市民朋友所知，並且藉由網路無遠弗屆的特性，以影音行銷新北，讓國際看見新北，身為新北市議員的民進黨發言人卓冠廷居然刻意扭曲事實，讓人匪夷所思。

新北市府強調，市府團隊出國進行市政參訪、交流，加以進行市政宣傳也是各縣市政府新聞相關局處的業務 ，非新北市獨有。新北市身為全國人口最多的城市，扮演的當然是中華民國的關鍵角色，行銷新北市，讓新北邁向國際，促進交流，也是新聞局的職責。

新北市府批評，刻意抹黑的有心人士，同時身為地方民代理應肩負增加新北市民光榮的責任，沒想到不但不支持行銷新北的機會，還企圖混淆視聽，扯新北後腿，令人深感遺憾。

此外，新北市府也指出，當副總統賴清德在總統府與球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)合拍影片時，身為全國最大城市的新北市政府也樂見台灣因此擁有更多曝光機會，再次呼籲有心人士，「 以佛心看人，人人皆是佛；以鬼心看人，人人皆是鬼，問政切勿雙標！」