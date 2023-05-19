開店驚見600元捐款單　謝卡曝！2.2萬人讚爆台中麵店：求店址

▲麵店老闆分享暖心故事。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「開店時，員工發現一封信，裡面有感謝卡，和600元的捐款單。」一位麵店老闆表示，有對情侶進店時，稱兩人從花蓮到台中自助旅行，可旅費出了問題，想問有沒有待用餐。見狀，他馬上請兩人坐下吃麵，事後不僅收到感謝小卡，對方還將善意傳遞下去，讓老闆超感動，暖心故事也引來2.2萬人按讚。

台中麵店老闆在●【爆廢公社】●貼出小卡片，並娓娓道來，提到前幾天中午，一對情侶到他店裡問有沒有待用餐，解釋兩人是從花蓮到台中自助旅行，沒想到旅費出問題。儘管店裡沒有待用餐服務，但老闆一聽兩人有困難，馬上出手相助，「當時我剛好也在忙，就直接請他們坐下，並送上一碗加大的松阪豬川燙麵，他們用完餐後也一直跟我道謝。」

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老闆的善舉深深烙印在情侶的心中，隔天一早，老闆意外收到「回禮」，「早上開店時，員工發現一封信，裡面有感謝卡，和600元的捐款單，真的很感動！」只見對方滿滿謝意，「謝謝您今天中午的一碗麵，讓我深深的了解台灣真的是善良的地方，願意給需要幫助的人幫忙，這一碗麵是我吃過最棒最好吃的食物，裡面有溫暖、有溫馨，真心感謝您。」

▲▼花蓮情侶很感謝老闆善舉。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

將小卡翻過來後，上面還有內容，「因為您幫助我，所以我與幫助別人，希望這份善良可以繼續傳遞下去，讓世界充滿和平與愛。」原來是情侶惦記老闆暖舉，特地到超商捐款，分別捐了300元給中華育幼機構兒童關懷協會，以及婦女救援基金會。

暖心故事一出，吸引2.2萬人狂讚，「害我淚水突然湧出～要不要讓人吃麵啦」、「希望這個社會的善良，不要因為酸民而抹滅，感謝老闆傳遞正能量」、「真的很棒！善的循環」、「這碗麵的洋蔥加得有點多」、「好人一生麵煮不完！」還有大票人跪求老闆店址，「需要被新台幣好好教訓」、「請留下店名和地址，我去烙人來給你們好看（用新台幣來教訓）！」