高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡　母悲控兒遭謀財害命

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名高三賴姓男學生5月4日墜樓亡，今天賴母在市議員賴順仁陪同下召開記者會，指出兒子當天和夏姓地政士助理到戶政所登記結婚，結果不到2小時後就傳出墜樓身亡。賴母質疑，兒子繼承其父親5億左右的房產，是遭謀財害命或被安排成輕生案，要求檢警釐清真相。夏男父親對媒體電訪則表示，對此不知情。

賴母委託的許姓律師表示，18歲賴男繼承父親位於台中30筆不動產，市值達5億，夏為地政士助理，夏父也是地政士，2人曾幫賴家處理房地產。5月4日當天，夏到家中找賴，以教他處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即帶往戶政所登記兩人結婚，不料，2小時後，賴男墜樓身亡。媽媽不相信兒子會輕生，懷疑加工自殺，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

▲賴姓高三生今年才考上東海大學，未料發生憾事，青春戛然而止。（圖／律師提供）



賴母崩潰表示，兒子生前只與夏見面過2次，談的都是處理房產的問題，自己事前根本不知兩人要登記結婚。兒子養到18歲，剛考上大學，結果夏男把兒子帶出門，卻再也回不來，自己實在無法接受。

對此，警察局回應表示，5月4日接獲119轉報，於轄內旱溪西路三段某址有民眾死亡案件，第五分局當日受理後並完成相關調查程序，並報請檢察官相驗，全案已進入刑事司法程序。

台中市議員黃健豪說，賴男家屬高度懷疑此案為謀財害命，希望嫌疑人接受測謊，並自願放棄財產繼承，證明沒有殺人動機，夏男已獲交保，但未被限制出境與住居，希望檢察官聲請羈押，避免夏逃亡。