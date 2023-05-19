日月潭纜車驚見情侶「空中偷吃」　九族文化村傻眼發文

▲九族文化村傳出一對情侶在纜車內上演活春宮，照片在網路上瘋傳。（資料照／九族文化村）

記者柯沛辰／綜合報導

南投日月潭纜車是九族文化村人氣設施，不料近日傳出一對情侶在「水晶車廂」內「口愛」，意外被拍下，在網路引發熱議，連九族文化村小編也發文「看到這新聞都傻了」。

近期一張照片在抖音、推特瘋傳，內容是一對男女在纜車內發生親密行為。當時一位民眾搭乘纜車，用手機拍下沿途景致，不料迎面撞見對向一輛水晶車廂內的男女在「空中口愛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中可見，一名女子跪在男生雙腿之間，面部靠近男方私密處，還把裙子掀起，露出黑色內褲。目擊民眾看見這一幕難以置信，不禁直呼這對情侶實在太大膽。

九族文化村官方粉專13日在臉書發文表示，「小編看到這新聞都傻了，請注意水晶纜車是透明的，不只是地板，窗戶也是透明的啊！」

▲九族文化村小編傻眼驚呼「請注意水晶纜車是透明的」。（圖／翻攝自臉書／九族文化村，下同）

纜車官網上介紹「綠色車廂是地板透明的水晶車廂，適合喜歡刺激的遊客」，讓網友忍不住驚嘆，「真的是來找刺激的」。還有人留言笑說，「纜車不是禁止飲食嗎」、「國瑜政見九族實現，南投發大財」、「小編，我勸你不要多管閒事」掀起熱議。

日月潭纜車連結日月潭的伊達邵和九族文化村，全長1877公尺，設有86個車廂，有紅、黃、藍、綠4種顏色，分別代表太陽（日）、月亮（月）、湖水（潭）和山林（綠野），有21個是綠色「水晶車廂」，可在10分鐘內鳥瞰著名的日月潭景色和魚池、埔里高山盆地群。